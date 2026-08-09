Σε βαρύ πένθος είναι η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, μετά την απώλεια του Χόρχε Μέσι σε ηλικία 68 ετών, μετά από μακρά περιπέτεια με την υγεία του.
Ο Λιονέλ Μέσι που δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Μοντερέι, ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά του στο Ροσάριο, όπου θα γίνει η κηδεία του πατέρα του.
Ο Μέσι ήταν πολύ δεμένος με τον πατέρα του, αφού ήταν και ο άνθρωπος που «έτρεχε» πολλά θέματα σχετικά με το ποδόσφαιρο, αλλά και τις επιχειρήσεις του Αργεντινού σταρ.
The arrival of Lionel Messi and his family to Rosario. pic.twitter.com/K9EarG5pFU— BIGSEGS001 (@hnr_akinsowon) August 9, 2026