Σε βαρύ πένθος είναι η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, μετά την απώλεια του Χόρχε Μέσι σε ηλικία 68 ετών, μετά από μακρά περιπέτεια με την υγεία του.

Ο Λιονέλ Μέσι που δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Μοντερέι, ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά του στο Ροσάριο, όπου θα γίνει η κηδεία του πατέρα του.

Ο Μέσι ήταν πολύ δεμένος με τον πατέρα του, αφού ήταν και ο άνθρωπος που «έτρεχε» πολλά θέματα σχετικά με το ποδόσφαιρο, αλλά και τις επιχειρήσεις του Αργεντινού σταρ.