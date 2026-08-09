Μία λίστα με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο, δημιούργησε το «Four Four Two», συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο «ισχυρός» άνδρας των «ερυθρόλευκων» της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε είναι στην 43η θέση της συγκεκριμένης λίστας, με την περιουσία του να αποτιμάται στα 4,5 δις ευρώ.

Μάλιστα, ξεπέρασε τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος βρέθηκε μία θέση πίσω του, 44ος, με περιουσία 4,2 δις.

Το βρετανικό περιοδικό κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Έλληνα εφοπλιστή, αλλά και στην παρουσία του στο ποδόσφαιρο.

Από την ανάληψη του Ολυμπιακού το 2010 μέχρι την κατάκτηση του Conference League το 2024, αλλά και στην απόκτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ το 2017 και την επιστροφή της στην Premier League.

Η Νιουκάστλ στην κορυφή

Από εκεί και πέρα, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, με την περιουσία τους να υπολογίζεται περίπου στα 1,40 τρισ. ευρώ και έχουν στην κατοχή τους την Νιουκάστλ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η οικογένεια Αλ Τάνι της Παρί Σεν Ζερμέν με περιουσία που υπολογίζεται περίπου στα 296 δισ. ευρώ.

Τρίτη είναι η οικογένεια Αρνό με περίπου 167 δισ. ευρώ και η οποία έχει επενδύσει στην άλλη ομάδα του Παρισού την Παρί FC.

Στην τέταρτη θέση είναι η οικογένεια Χαρτόνο, ιδιοκτήτρια της Κόμο, με περιουσία περίπου 44,5 δισ. Ευρώ.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Μαρκ Μάτεσιτς και Τσαλέμ Γιουβίντια, με την περιουσία του καθενός να υπολογίζεται περίπου στα 38,6 δισ. Ευρώ. Έχουν την Λειψία και την Σάλτσμπουργκ.

Η λίστα με τους 10 πλουσιότερους ιδιοκτήτες

Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και Οικογένεια (Νιούκαστλ) – 1.404 τρισεκατομμύρια

Οικογένεια Αλ Τανί (Παρί Σ.Ζ.) – 296 δισεκατομμύρια

Οικογένεια Αρνό (Παρί FC) – 167 δισεκατομμύρια

Οικογένεια Χαρτόνο (Κόμο) – 44,5 δισεκατομμύρια

Μαρκ Μάτεσιτς και Σαλέμ Γουβίντια (όμιλος Ρεντ Μπουλ) – 38,6 δισεκατομμύρια ο καθένας

Ιντάν Οφέρ (Φαμαλικάο) – 29,3 δισεκατομμύρια

Σεΐκ Μανσούρ (Μάντσεστερ Σίτι) – 26,9 δισεκατομμύρια

Ντέιβιντ Τέπερ (Σάρλοτ) – 21,1 δισεκατομμύρια

Αμίν Χ. Νασέρ (Αλ Καντσιά) – 19,9 δισεκατομμύρια

Οικογένεια Πινό (Ρεν) – 18,7 δισεκατομμύρια