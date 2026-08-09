Οριστικό τέλος στις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις πινακίδων κυκλοφορίας επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προωθώντας ένα νέο, πλήρως ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής.

Η βασική αλλαγή είναι ότι εγκαταλείπεται το σημερινό συγκεντρωτικό μοντέλο των κεντρικών διαγωνισμών και δημιουργείται ανοικτό Μητρώο Κατασκευαστών Πινακίδων, στο οποίο θα μπορούν να εγγράφονται επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Από την αίτηση μέχρι την κατασκευή

Με το νέο σύστημα, ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος διεκπεραιωτής θα υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημα για έκδοση ή αντικατάσταση πινακίδων.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει:

Ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος.

του αιτήματος. Αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων και ηλεκτρονική πληρωμή μέσω e-παραβόλου και ΔΙΑΣ.

των στοιχείων και ηλεκτρονική πληρωμή μέσω e-παραβόλου και ΔΙΑΣ. Αυτόματη έκδοση εντολής παραγωγής , η οποία θα αποστέλλεται σε πιστοποιημένο κατασκευαστή.

, η οποία θα αποστέλλεται σε πιστοποιημένο κατασκευαστή. Έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών.

Διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, το Μητρώο Οχημάτων και το gov.gr.

Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή των πινακίδων δεν θα εξαρτάται πλέον από έναν κεντρικό διαγωνισμό που μπορεί να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί.

Ανοικτή αγορά κατασκευαστών

Κομβικό σημείο της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία του Μητρώου Κατασκευαστών Πινακίδων, χωρίς αριθμητικό περιορισμό στις επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν.

Όσες εταιρείες διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας και καταθέτουν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή θα μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο.

Στόχος είναι, ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, να υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι κατασκευαστές ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα εξάντλησης αποθεμάτων και καθυστερήσεων.

Τι γίνεται με τις ελλείψεις σήμερα

Το πρόβλημα έχει εμφανιστεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις ανάγκες να καλύπτονται προσωρινά μέσω ανακατανομής πινακίδων μεταξύ Περιφερειών.

Ανάλογο ζήτημα είχε προκύψει μετά την ακύρωση διαγωνισμού προμήθειας από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Μάρτιο του 2026. Το υπουργείο προχώρησε τότε σε προσωρινές λύσεις, ενώ μετά και την ακύρωση νεότερου διαγωνισμού κινείται πλέον προς μια διαφορετική, μόνιμη αρχιτεκτονική του συστήματος.

Ψηφιακός έλεγχος και διαφάνεια

Το νέο μοντέλο προβλέπει επίσης πλήρη καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών. Τα παράβολα για την επιλογή αριθμού κυκλοφορίας θα αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ η διασύνδεση των συστημάτων θα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη εκκαθάριση και απόδοση του κόστους στους πιστοποιημένους κατασκευαστές.

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των τεχνικών προδιαγραφών ή των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς δεν θα γίνει απότομα. Θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα συνεχιστεί η χορήγηση πινακίδων με το υφιστάμενο σύστημα, ώστε να μην προκύψουν νέα κενά στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στόχος του υπουργείου είναι ένα σύστημα στο οποίο η έκδοση πινακίδων θα γίνεται ψηφιακά, η παραγωγή θα ενεργοποιείται αυτόματα και η διαθεσιμότητα δεν θα εξαρτάται από την έκβαση ενός κεντρικού διαγωνισμού.