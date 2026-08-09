Σε κατάσταση παρατεταμένης επιφυλακής παραμένει η χώρα, καθώς το σημερινό Red Code για τον κίνδυνο πυρκαγιάς διαδέχεται ένα ακόμη δύσκολο εικοσιτετράωρο.

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν, με τις ριπές να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ πολλές περιοχές θα παραμείνουν στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διάρκεια των δυσμενών συνθηκών. Οι ισχυροί βοριάδες, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρή βλάστηση διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Την ίδια στιγμή, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας προέρχεται από ένα εξαιρετικά απαιτητικό δεκαήμερο, κατά το οποίο χρειάστηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 400 πυρκαγιές.

Σε Red Code έξι μεγάλες γεωγραφικές ζώνες

Για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τα Κύθηρα, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

Στο ίδιο καθεστώς βρίσκονται ολόκληρη η Κρήτη, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, καθώς και οι Κυκλάδες.

Η απόφαση συνδέεται με τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, που αποτυπώνεται στον ημερήσιο χάρτη. Το Red Code αφορά το επίπεδο επιχειρησιακής κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού και δεν πρέπει να συγχέεται με την κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο του Red Code ενεργοποιούνται το αναγκαίο προσωπικό, τα επίγεια και εναέρια μέσα, καθώς και οι υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών. Τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα καλούνται να εξετάσουν την ετοιμότητα των υπηρεσιών, τις περιπολίες, την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τις ενέργειες που θα απαιτηθούν σε περίπτωση νέας εστίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους συναρμόδιους φορείς. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, οι μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου σήμερα καταγράφονται στην Κρήτη.

Πού θα φτάσουν τα 9 μποφόρ τη Δευτέρα

Η εικόνα αναμένεται να επιβαρυνθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τη νεότερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη και σε περιοχές του κεντρικού, βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού Αιγαίου θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Οι ριπές θα αγγίζουν τοπικά τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και την Τρίτη και την Τετάρτη, με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η νεότερη εκτίμηση της Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι η επικίνδυνη περίοδος δεν περιορίζεται στο σημερινό εικοσιτετράωρο.

Στον χάρτη της Δευτέρας, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, θα βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία, καθώς και η Αχαΐα. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται η Φωκίδα, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια και η Σκύρος, τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη.

Ο αναλυτικός χάρτης της Πολιτικής Προστασίας δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας θα παραμείνει στην «πορτοκαλί» κατηγορία.

Περισσότερες από 400 φωτιές σε δέκα ημέρες

Το νέο κύμα ισχυρών ανέμων βρίσκει τις πυροσβεστικές δυνάμεις ύστερα από δέκα ημέρες συνεχών επιχειρήσεων. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε ότι στο διάστημα αυτό εκδηλώθηκαν περισσότερες από 400 πυρκαγιές, ενώ ορισμένες εξακολουθούν να απασχολούν δυνάμεις λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Από τις 28 Ιουλίου ο μηχανισμός χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Πάρο, στη νότια Κρήτη και στην Αττικοβοιωτία. Οι επίγειες περιπολίες συνεχίζονται με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και εναέριες περιπολίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Ευάγγελος Τουρνάς, έχουν επιβληθεί 680 πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 274 συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Περίπου το 90% των περιστατικών που εξετάστηκαν αποδίδεται σε αμέλεια και το 10% σε πρόθεση. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο υπουργός δείχνουν ότι οι ανθρώπινες ενέργειες παραμένουν βασική αιτία έναρξης πυρκαγιών.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες στη χρήση των εναέριων μέσων. Σε προηγούμενες πυρκαγιές, οι αναταράξεις δεν επέτρεψαν σε αεροσκάφη και ελικόπτερα να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια υδροληψίες και ρίψεις. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση νέου περιστατικού το κύριο βάρος μπορεί να μεταφερθεί στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες χρειάζονται χρόνο και ασφαλή πρόσβαση για να αναπτύξουν γραμμές άμυνας.

Έκκληση να αποφευχθεί κάθε νέα εστία

Η Πολιτική Προστασία ζητεί από τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα στην ύπαιθρο. Στις επικίνδυνες ενέργειες περιλαμβάνονται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση δισκοπρίονων και συσκευών συγκόλλησης, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, δίνοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες των Αρχών, ιδιαίτερα όταν ζητείται οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.