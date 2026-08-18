Ο Ιούλιος είναι παραδοσιακά ένας από τους μήνες που αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Και τα φετινά στοιχεία από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται και λειτουργεί η Fraport Greece δείχνουν ότι η ταξιδιωτική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή στην καρδιά της θερινής περιόδου.

Συνολικά, τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν 6,92 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5,4% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 353.000 επιπλέον επιβάτες μέσα σε έναν χρόνο.

Την άνοδο τροφοδότησε κυρίως η διεθνής κίνηση, η οποία αυξήθηκε κατά 5,2%, φτάνοντας τα 5,97 εκατ. επιβάτες και αντιπροσωπεύοντας το 86% της συνολικής κίνησης. Παράλληλα, οι μετακινήσεις εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε περίπου 957.000 επιβάτες, καταγράφοντας ακόμη υψηλότερο ρυθμό αύξησης, της τάξης του 6,7%.

Από τη Ρόδο και την Κέρκυρα μέχρι τη Σκιάθο και τη Σάμο

Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας»

Με βάση τα στοιχεία, η Ρόδος διακίνησε περισσότερους από 1,33 εκατ. επιβάτες τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με πέρυσι. Στην ενίσχυση της κίνησης συνέβαλαν κυρίως αγορές όπως η Πολωνία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ.

Ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο κατέγραψε η Θεσσαλονίκη, όπου η κίνηση αυξήθηκε κατά 7,6%, φτάνοντας περίπου τους 950.000 επιβάτες.

Στην Κέρκυρα, η οποία βρέθηκε μια ανάσα από το ένα εκατομμύριο επιβάτες μέσα σε έναν μήνα, διακινήθηκαν περισσότεροι από 993.000 ταξιδιώτες, με αύξηση 7%. Η ζήτηση ενισχύθηκε μεταξύ άλλων από την Ιταλία, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Στα Χανιά η κίνηση ξεπέρασε τους 791.000 επιβάτες, αυξημένη κατά 5,6%, ενώ η Μύκονος έφτασε περίπου τους 405.000 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 5,8%.

Ξεχωριστή θέση στην εικόνα του Ιουλίου έχουν και προορισμοί με μικρότερο συνολικό όγκο κίνησης αλλά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Σκιάθος κατέγραψε αύξηση 12%, η Σάμος 10,9% και η Κεφαλονιά 9,7%.

Οι αγορές που φέρνουν τους περισσότερους ταξιδιώτες

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Η διεθνής κίνηση εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό όγκο των μετακινήσεων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε τον Ιούλιο η μεγαλύτερη αγορά, με περισσότερους από 1,43 εκατ. επιβάτες και μερίδιο 24% στη διεθνή κίνηση. Ακολούθησε η Γερμανία με περίπου 860.000 επιβάτες και η Ιταλία με πάνω από 742.000, σημειώνοντας άνοδο 10,8%.

Ιδιαίτερα δυναμικά κινήθηκε και η Πολωνία, από την οποία προήλθαν σχεδόν 420.000 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 12% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Θετική ήταν παράλληλα η εικόνα της κίνησης από τη Μέση Ανατολή, η οποία αυξήθηκε κατά 26,7%. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, δεν καταγράφηκε αρνητική επίδραση στη συνολική κίνηση του Ιουλίου, ενώ οι συντελεστές πληρότητας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ισραηλινή αγορά επέστρεψε σε επίπεδα πιο κοντά στη συνήθη θερινή της δραστηριότητα. Η επιβατική κίνηση από το Ισραήλ ενισχύθηκε κατά περίπου 28,5%, καθώς αυξήθηκαν οι πτήσεις ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών, ενώ επανήλθαν και δρομολόγια που δεν πραγματοποιούνταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πάνω από 20,5 εκατ. επιβάτες από την αρχή της χρονιάς

Αεροδρόμιο Μυκόνου

Η εικόνα του Ιουλίου έρχεται να προστεθεί σε ένα ανοδικό πρώτο επτάμηνο για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση έφτασε τα 20,58 εκατ. άτομα, έναντι 19,52 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,4%, που σημαίνει ότι μέσα στους πρώτους επτά μήνες της χρονιάς διακινήθηκαν περισσότεροι από 1 εκατ. επιπλέον επιβάτες.

Η διεθνής κίνηση προσέγγισε τα 16 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,2%, ενώ η εγχώρια ξεπέρασε τα 4,58 εκατ., ενισχυμένη κατά 6%.

Σε επίπεδο αεροδρομίων, από τις μεγαλύτερες αυξήσεις του επταμήνου καταγράφονται στη Σάμο, με 11,9%, στη Σκιάθο, με 11,4%, και στα Χανιά, με 9,5%. Ακολουθούν, μεταξύ άλλων, η Κέρκυρα με άνοδο 7,9%, η Κεφαλονιά με 6,4% και η Μύκονος με 6,2%.

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων. Στο επτάμηνο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 160.274 πτήσεις, αυξημένες κατά 5,9%, ενώ μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκαν 50.152 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 4,8% σε ετήσια βάση.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος συντελεστής πληρότητας τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 85,3%, από 86,5% έναν χρόνο νωρίτερα. Η υποχώρηση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας από αεροπορικές εταιρείες και τη χρήση μεγαλύτερων τύπων αεροσκαφών σε ορισμένους προορισμούς.

Από την έναρξη της παραχώρησης έως σήμερα, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν υποδεχθεί συνολικά περίπου 272 εκατ. επιβάτες.