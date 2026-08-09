Νέα προειδοποίηση για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι εάν η σύγκρουση εξελιχθεί σε έναν «πόλεμο καταστροφής», η Ρωσία θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιήσει την «τελευταία της επιλογή».

Μιλώντας στην εκπομπή «Editor’s Desk» του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, ο Φιντάν ρωτήθηκε εάν η εξέλιξη του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μόσχα στη χρήση αυτού που χαρακτήρισε «τελευταία επιλογή».

Η απάντησή του ήταν ότι, εάν ο πόλεμος συνεχίσει να διευρύνεται ως προς τη γεωγραφική του έκταση, τους στόχους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, ένας τέτοιος κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Όλα όσα λέγαμε ότι δεν μπορούν να συμβούν, συμβαίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση διευρύνεται τόσο στο πεδίο των επιχειρήσεων όσο και στα μέσα που χρησιμοποιούν οι δύο πλευρές.

«Οι Δυτικοί γνωρίζουν τον κίνδυνο»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, και σε επαφές με Ρώσους αξιωματούχους.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Ρωσία το θέμα βρέθηκε κοντά στο να τεθεί στις συζητήσεις με τους Ρώσους συνομιλητές του, ενώ υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει μεταφέρει αντίστοιχες ανησυχίες και στις δυτικές χώρες.

«Τους το είπαμε και στους Δυτικούς και οι Δυτικοί το γνωρίζουν», δήλωσε ο Φιντάν, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί κίνδυνο και ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να παρέμβει προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο ίδιος δεν προσδιόρισε τι ακριβώς εννοεί με τον όρο «τελευταία επιλογή», η διατύπωση όμως παραπέμπει στο ενδεχόμενο μιας ακόμη σοβαρότερης στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Από τον πόλεμο φθοράς στον «πόλεμο καταστροφής»

Ο Φιντάν περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση ως μετάβαση από έναν πόλεμο φθοράς σε έναν ευρύτερο «πόλεμο καταστροφής», ο οποίος πλέον επηρεάζει και περιοχές μακριά από την πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, όταν η φθορά που παρατηρείται στο μέτωπο μεταφέρεται και στα μετόπισθεν, η σύγκρουση παύει να αφορά αποκλειστικά την κατάληψη εδαφών ή την επικράτηση σε μια συγκεκριμένη μάχη.

«Όταν αυτή η καταστροφή, αυτή η φθορά στο μέτωπο, μετατρέπεται σε φθορά πίσω από το μέτωπο, το ζήτημα δεν είναι πλέον αν κερδίζεις ή χάνεις έναν πόλεμο ή μια μάχη σε ένα μέτωπο. Γίνεται ζήτημα του αν θα υπάρξεις ως έθνος», ανέφερε.

Κατά τον Φιντάν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι πλευρές μπορεί να οδηγηθούν στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων.

Η αποτυχημένη προσπάθεια διαμεσολάβησης

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προηγούμενες προσπάθειες διαμεσολάβησης, υποστηρίζοντας ότι σε συγκεκριμένη φάση του πολέμου είχε δημιουργηθεί έδαφος για συμβιβασμό.

Όπως είπε, όταν οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους, η σύγκρουση είχε εξελιχθεί σε έναν «πόλεμο φθοράς» στην πρώτη γραμμή. Οι στρατιώτες, σύμφωνα με την περιγραφή του, επιχειρούσαν κυρίως με drones και πυροβολικό, χωρίς σημαντικές εδαφικές μεταβολές, ενώ οι δύο πλευρές συνέχιζαν να διοχετεύουν χρήματα και στρατεύματα στο μέτωπο.

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι η Τουρκία παρενέβη ως διαμεσολαβητής σε μια χρονική στιγμή που, κατά την εκτίμησή του, υπήρχαν οι καλύτερες προϋποθέσεις για έναν συμβιβασμό.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς παρέμεναν διαφωνίες σχετικά με τα εδάφη της περιοχής του Ντονέτσκ που θα μπορούσε να καταλάβει η Ρωσία.

«Κανείς δεν θέλει ακόμη να κάνει παραχωρήσεις»

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ, ως βασικός διαμεσολαβητής, έχουν επισημάνει πως όσο οι δύο πλευρές θεωρούν ότι διαθέτουν ακόμη στρατιωτικές δυνατότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν η μία εναντίον της άλλης, δύσκολα θα προχωρήσουν σε ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Όπως είπε, μια κατάσταση στην οποία και οι δύο πλευρές θα ήταν διατεθειμένες να υποχωρήσουν και να συναντηθούν σε μια ενδιάμεση λύση θα διευκόλυνε σημαντικά το έργο των διαμεσολαβητών.

«Όταν κανείς δεν κάνει παραχωρήσεις, ο πόλεμος συνεχίζεται με αυξανόμενη βία μέχρι να δημιουργήσει ο ίδιος τον χώρο για παραχωρήσεις. Δυστυχώς, αυτό είναι που βλέπουμε», δήλωσε.

Κατά την εκτίμησή του, Ρωσία και Ουκρανία φαίνεται να περιμένουν να εξαντληθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να οδηγηθούν τελικά στη λογική «τώρα ας καθίσουμε στο τραπέζι και ας κάνουμε ειρήνη».

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε, τέλος, ότι οι αντιλήψεις της Ευρώπης, της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για την πορεία της σύγκρουσης εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά. Όπως ανέφερε, δεν έχει ακόμη επικρατήσει η αρχή ότι «ο τερματισμός του πολέμου είναι πάνω από όλα τα άλλα συμφέροντα».

Σύμφωνα με τον Φιντάν, ορισμένες πλευρές εξακολουθούν να θεωρούν ότι ένας τερματισμός του πολέμου υπό τις σημερινές συνθήκες θα τους κόστιζε περισσότερο από τη συνέχισή του. Αυτό, όπως υποστήριξε, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα δυνατή η οριστική λήξη της σύγκρουσης.