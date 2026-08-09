Την παρέμβαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, με σκοπό –σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα– να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του.

Το βίντεο από τη διάσημη παραλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το ελικόπτερο φαίνεται να κατεβαίνει πάνω στους χαρακτηριστικούς λευκούς βράχους, σε μικρή απόσταση από επισκέπτες και λουόμενους.

Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του ο επιχειρηματίας Μιχάλης Κυρίτσης, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή. Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, μετά την προσγείωση ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου και τα άτομα που τον συνόδευαν αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα.

«Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του για να κάνει μπάνιο», ανέφερε ο επιχειρηματίας, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις τοπικές Αρχές. Ο ίδιος έθεσε εκ νέου το ζήτημα της προστασίας του Σαρακήνικου, λέγοντας ότι οι κάτοικοι θεωρούσαν την περιοχή προστατευόμενη, κάτι που είχε απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση και κατά την υπόθεση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας.

Παρέμβαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας παρενέβη στην υπόθεση και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η ΑΠΑ προσανατολίζεται στην έκδοση αυστηρής σύστασης με βασικό κριτήριο την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα των χειριστών να επιλέγουν σημεία προσγείωσης εκτός οργανωμένων και αδειοδοτημένων ελικοδρομίων. Το περιστατικό στο Σαρακήνικο ανέδειξε τις γκρίζες ζώνες του σημερινού πλαισίου, κυρίως όταν η προσγείωση επιχειρείται σε πολυσύχναστες παραλίες ή σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα για το εάν ο χειριστής παραβίασε συγκεκριμένο κανόνα ασφαλείας, ούτε έχει γνωστοποιηθεί η επιβολή κύρωσης. Η τελική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία της πτήσης, την ακριβή θέση προσγείωσης, την απόσταση από τους πολίτες και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Η προσγείωση ενός ελικοπτέρου εκτός αεροδρομίου ή αδειοδοτημένου ελικοδρομίου δεν θεωρείται αυτομάτως παράνομη. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο χειριστής μπορεί να προσγειώσει το αεροσκάφος σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς περιορισμούς.

Το άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος 19/2009 προβλέπει ότι η χρήση πεδίου προσγείωσης επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και σύμφωνα με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Παράλληλα, απαγορεύεται η λειτουργία πεδίου προσγείωσης σε περιοχή που υπόκειται σε περιβαλλοντική ή άλλη μορφή προστασίας.

Ο χειριστής φέρει την πλήρη ευθύνη για την καταλληλότητα του χώρου και οφείλει να αξιολογήσει τις διαστάσεις και την αντοχή του εδάφους, τα πιθανά εμπόδια, τον κίνδυνο εκτίναξης σκόνης, άμμου ή άλλων χαλαρών υλικών και τους επιχειρησιακούς περιορισμούς του ελικοπτέρου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την ασφάλεια όσων βρίσκονται στο έδαφος. Κατά την προσέγγιση, την προσγείωση, την απογείωση και την αναχώρηση, το ελικόπτερο πρέπει να διατηρεί απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, ζώα, κτίρια και οχήματα. Η ευθύνη για την τήρηση των κανόνων βαρύνει από κοινού τον χειριστή και τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροσκάφους. Η ίδια η ΑΠΑ έχει υπενθυμίσει ότι οι πτήσεις σε πεδία προσγείωσης διέπονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις οδηγίες του AIP Greece.

Στην περίπτωση του Σαρακήνικου, το γεγονός ότι η περιοχή δεν βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000 δεν αρκεί από μόνο του για να κριθεί νόμιμη η προσγείωση. Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας, κυρίως λόγω της παρουσίας επισκεπτών στην παραλία.

Ξανά στο επίκεντρο η προστασία του Σαρακήνικου

Το περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση για τη θεσμική θωράκιση του Σαρακήνικου, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπία των Κυκλάδων. Τα λευκά ηφαιστειακά πετρώματα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί από τη διάβρωση, δημιουργούν το χαρακτηριστικό «σεληνιακό» τοπίο που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Η περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο το 2025, όταν αποκαλύφθηκαν εργασίες για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας. Η σχετική οικοδομική άδεια ανακλήθηκε αργότερα, αφού κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν αναγκαίες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Τον Απρίλιο του 2026 επιβλήθηκε αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών σε περιοχές της Μήλου, μεταξύ των οποίων και το Σαρακήνικο, έως την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η αναστολή της οικοδομικής δραστηριότητας, πάντως, δεν ισοδυναμεί κατ’ ανάγκη με ένταξη της περιοχής σε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας, όπως το Natura. Η νέα υπόθεση δείχνει ότι το ζήτημα της συνολικής προστασίας του τοπίου παραμένει ανοιχτό, ενώ πλέον η ΑΠΑ εξετάζει και αλλαγές στους κανόνες για τις προσγειώσεις ελικοπτέρων σε μη οργανωμένα πεδία.