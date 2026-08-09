Οι διαδοχικές συλλήψεις σε Ντουμπάι, Γερμανία και Αττική ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην έρευνα για τη ρωσόφωνη εγκληματική οργάνωση που φέρεται να επιχείρησε να αποκτήσει τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων και να εκτοπίσει ισχυρούς παράγοντες της αποκαλούμενης Greek Mafia.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο «Έντικ», ένας άνδρας με καταγωγή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο οποίος κατηγορείται ότι διηύθυνε από το Ντουμπάι ένα διεθνές δίκτυο με παραγωγικό, οικονομικό και εκτελεστικό βραχίονα.

Ο όρος Greek Mafia χρειάζεται, πάντως, διευκρίνιση. Δεν περιγράφει μία ενιαία οργάνωση με σταθερή διοίκηση και συγκεκριμένο καταστατικό. Χρησιμοποιείται για ένα σύνολο ελληνικών και αλλοδαπών εγκληματικών ομάδων που άλλοτε συνεργάζονται και άλλοτε συγκρούονται για αγορές όπως η «προστασία» καταστημάτων, τα παράνομα καζίνο, το λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, το ξέπλυμα χρήματος και οι εκβιασμοί.

Η ομάδα του «Έντικ» εμφανίζεται στις αστυνομικές έρευνες ως ένας «τρίτος πόλος», ο οποίος συγκρούστηκε με παλαιότερα και ισχυρά στελέχη του εγχώριου οργανωμένου εγκλήματος.

Οι συλλήψεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Στα τέλη Ιουλίου οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνέλαβαν στο Ντουμπάι τον «Έντικ» και τον φερόμενο ως υπαρχηγό του, γνωστό με το όνομα «Λεωνίδας». Ο δεύτερος περιγράφεται ως ομογενής από το Ουζμπεκιστάν και αναζητούνταν με διεθνές ένταλμα. Η Ελλάδα έχει υποβάλει αιτήματα έκδοσης, η εξέλιξη των οποίων παρουσιάζει ιδιαίτερη νομική και διπλωματική δυσκολία, καθώς για τον «Έντικ» φέρεται να έχουν ενδιαφερθεί και άλλες χώρες.

Ακολούθησε η σύλληψη στη Γερμανία ενός 31χρονου ομογενούς από τη Γεωργία, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε μέρος του εκτελεστικού πυρήνα της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Υπήρχαν επίσης καταδικαστικές αποφάσεις για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο, τον Ιανουάριο του 2024, και για συμμετοχή σε οργάνωση που πραγματοποιούσε εκρήξεις και εμπρησμούς. Αναζητούνταν ακόμη για αρπαγή σωφρονιστικού υπαλλήλου και κατοχή πολεμικού τυφεκίου Καλάσνικοφ.

Χθες Σάββατο (7/8), συνελήφθησαν στη Νοτιοανατολική Αττική ένας 49χρονος και ένας 37χρονος, γνωστοί σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ως «Πίτμπουλ» και «Μπουλντόγκ». Για τον πρώτο εκκρεμούσε ένταλμα για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση, ενώ ο δεύτερος κατηγορήθηκε για υπόθαλψη εγκληματία. Οι δύο άνδρες ακινητοποιήθηκαν σε πρατήριο καυσίμων. Ο 49χρονος φέρεται να ανήκε στην ομάδα που πραγματοποιούσε εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και βίαιες επιθέσεις σε επιχειρηματίες και αντιπάλους. Ο 37χρονος είχε κατηγορηθεί και παλαιότερα για την ίδια οργάνωση και είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Τα συγκεκριμένα δεδομένα περιλαμβάνονται στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τα παράνομα εργοστάσια στον εκτελεστικό βραχίονα

Η βασική πηγή εσόδων της οργάνωσης ήταν, κατά τις αρχές, η παραγωγή και η διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων. Το δίκτυο διέθετε εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας, αποθήκες, φορτηγά, οχήματα με πλαστές πινακίδες και δίκτυα διάθεσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι παράνομες μονάδες λειτουργούσαν σε κλειστούς χώρους, ορισμένοι από τους οποίους εμφανίζονταν ως νόμιμες κτηνοτροφικές ή παραγωγικές επιχειρήσεις.

Στη μεγάλη επιχείρηση του Μαρτίου του 2025 συνελήφθησαν 47 άτομα, ενώ στη δικογραφία εντάχθηκαν ακόμη 106. Κατασχέθηκαν 28.254.000 τσιγάρα, περισσότεροι από 25 τόνοι καπνού διαφορετικών σταδίων επεξεργασίας, 166.039 ευρώ, πέντε όπλα, 244 φυσίγγια, 74 κινητά τηλέφωνα, 32 αυτοκίνητα και οκτώ φορτηγά. Δύο παράνομα εργοστάσια τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ οι διαφυγόντες φόροι υπολογίστηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. σε 9,74 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα έδειξε ότι το λαθρεμπόριο συνδεόταν με έναν ξεχωριστό μηχανισμό επιβολής. Η οργάνωση φέρεται να είχε επεκταθεί σε λαθρεμπόριο καυσίμων, εκβιάσεις, «προστασία» επιχειρήσεων και νομιμοποίηση εσόδων. Στον εκτελεστικό βραχίονα αποδίδονται απαγωγές, ξυλοδαρμοί, βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμοί και ανθρωποκτονίες.

Μεταξύ των υποθέσεων που εντάχθηκαν στις αστυνομικές δικογραφίες βρίσκονται η έκρηξη με περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικής ύλης στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2023, η αρπαγή και κακοποίηση άνδρα δύο μήνες αργότερα, εκρήξεις σε ενεχυροδανειστήρια, εκβιασμοί επιχειρηματιών σε Αττική και Μύκονο και επιθέσεις μέσα σε φυλακές. Η οργάνωση φέρεται να απαίτησε από επιχειρηματία της Μυκόνου 200.000 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να του επιτρέψει να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.

Ποιος κρύβεται πίσω από τον «Έντικ»

Οι δημόσιες πληροφορίες για την ταυτότητα του «Έντικ» δεν είναι απολύτως ομοιόμορφες. Ελληνικά μέσα τον περιγράφουν ως γεννημένο στη Γεωργία, με δεσμούς με την Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς και με ελληνικά έγγραφα. Η πολλαπλότητα υπηκοοτήτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που μπορεί να περιπλέξουν την έκδοσή του.

Ακόμη σημαντικότερο είναι το εάν ο ίδιος αποτελούσε την κορυφή ή έναν ισχυρό περιφερειακό διαχειριστή. Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τοποθετούν πάνω από τον «Έντικ» έναν άνδρα με το προσωνύμιο «Κούσο», τον οποίο περιγράφουν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του ρωσογεωργιανού εγκληματικού συστήματος Vor v Zakone, δηλαδή των λεγόμενων «κλεφτών του νόμου».

Κατά την ίδια εκδοχή, ο «Κούσο» φέρεται να ανέθεσε στον «Έντικ» την επέκταση του δικτύου σε Ελλάδα και Βαλκάνια, ενώ ένας τρίτος άνδρας, ο «Αντόν», ανέλαβε το τμήμα της Θεσσαλονίκης. Η πληροφορία αυτή δεν περιλαμβάνεται ονομαστικά στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. και δεν αποτελεί τελεσίδικη δικαστική διαπίστωση. Παραμένει, ωστόσο, βασική ερευνητική εκδοχή για το εάν πίσω από την εμφανή ηγεσία υπήρχε ευρύτερος διεθνής μηχανισμός.

Η επιλογή του Ντουμπάι ως βάσης συνάδει με όσα καταγράφει η Europol για τα σύγχρονα εγκληματικά δίκτυα. Η πόλη έχει χρησιμοποιηθεί από ηγετικά στελέχη ως κέντρο απομακρυσμένου συντονισμού, με ενδιάμεσους να συνδέουν τη διοίκηση με τις επιχειρησιακές ομάδες στην Ευρώπη. Η γεωγραφική απόσταση προστατεύει τον εντολέα, ενώ οι εκτελεστές, οι οδηγοί, οι αποθηκάριοι και οι διακινητές αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο ρίσκο.

Πώς στρατολογούνται μέλη και εκτελεστές

Η επίσημη έρευνα του 2025 δίνει σαφή εικόνα για τη στρατολόγηση. Η οργάνωση αναζητούσε εργάτες για την παραγωγή, άτομα για φορτοεκφορτώσεις, οδηγούς, ιδιοκτήτες ή διαχειριστές αποθηκευτικών χώρων, προμηθευτές πρώτων υλών και ανθρώπους με έτοιμο πελατολόγιο. Στον παραγωγικό βραχίονα επιλέγονταν συχνά πρόσωπα με συγγενικούς δεσμούς, ώστε να εξασφαλίζεται εμπιστοσύνη και να περιορίζεται η διαρροή πληροφοριών.

Για τον βίαιο βραχίονα, τα διαθέσιμα στοιχεία παραπέμπουν σε πρόσωπα με ποινικό παρελθόν, εμπειρία στα όπλα, δεσμούς από τις φυλακές και προηγούμενη συμμετοχή σε ληστείες, εκβιασμούς ή επιθέσεις. Η στρατολόγηση βασίζεται σε προσωπικές γνωριμίες, κοινή καταγωγή, οικονομικά ανταλλάγματα και την προοπτική ανέλιξης στην εσωτερική ιεραρχία. Η οργάνωση παρέχει οχήματα, όπλα, χώρους απόκρυψης, παρακολούθηση του στόχου και δυνατότητα διαφυγής στο εξωτερικό.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτύσσεται παράλληλα το μοντέλο «violence as a service», με εγκληματικές οργανώσεις να αναθέτουν δολοφονίες και επιθέσεις σε εξωτερικούς εκτελεστές. Η Europol έχει καταγράψει ακόμη και στρατολόγηση νεαρών μέσω κοινωνικών δικτύων, στους οποίους παρέχονται όπλα, πυρομαχικά και κρησφύγετα. Δεν έχει προκύψει ότι η ομάδα του «Έντικ» χρησιμοποίησε ανηλίκους ή δημόσιες διαδικτυακές αγγελίες. Η χρήση, όμως, επιχειρησιακών ομάδων που απομονώνουν τους εντολείς από την εκτέλεση ακολουθεί την ίδια βασική λογική.

Είναι τελικά «Λερναία Ύδρα»;

Η εικόνα της «Λερναίας Ύδρας» αποδίδει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο αναπαραγωγής του οργανωμένου εγκλήματος. Η σύλληψη ή η δολοφονία ενός αρχηγού δημιουργεί κενό, το οποίο επιχειρούν να καλύψουν συνεργάτες, ανταγωνιστές ή νέα διεθνή δίκτυα. Οι παράνομες αγορές, τα κέρδη, οι υποδομές και οι διαθέσιμοι εκτελεστές εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οι τελευταίες συλλήψεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή πλήττουν διαφορετικά επίπεδα: την ηγεσία στο Ντουμπάι, έναν φερόμενο εκτελεστή στη Γερμανία και στελέχη του μηχανισμού εκβιασμών στην Αθήνα. Η πραγματική αποδόμηση, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την έκδοση των καταζητουμένων, τη δικαστική αξιοποίηση των στοιχείων, τον εντοπισμό των χρημάτων και την κατάσχεση της περιουσίας του δικτύου.

Χωρίς διακοπή των χρηματοδοτικών ροών, των διεθνών επαφών, των νόμιμων επιχειρηματικών «βιτρινών» και των ενδιάμεσων που στρατολογούν νέα πρόσωπα, οι συλλήψεις μπορούν να αποδυναμώσουν μία ομάδα χωρίς να εξαφανίσουν την εγκληματική αγορά που τη δημιούργησε. Υπό αυτή την έννοια, η Greek Mafia λειτουργεί πράγματι σαν «Λερναία Ύδρα» — όχι ως μία πανίσχυρη οργάνωση, αλλά ως ένα ευέλικτο οικοσύστημα που ανασυντάσσεται όταν παραμένουν ανέπαφα τα οικονομικά του θεμέλια.