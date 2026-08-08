Τις δράσεις συμμόρφωσης εντείνει η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας σχέδιο επικοινωνίας με φορολογούμενους που έχουν εκκρεμότητες με την εφορία.

Μέσα στο 2026 έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ θα αποσταλούν εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα, με στόχο την υπενθύμιση φορολογικών υποχρεώσεων, την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, την υποβολή δικαιολογητικών αλλά και την κοινοποίηση ευρημάτων από φορολογικές διασταυρώσεις.

Το επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει τόσο τις περιπτώσεις στις οποίες οι φορολογούμενοι θα δεχθούν τηλεφώνημα ή email από τη φορολογική διοίκηση όσο και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες αποστέλλονται τα επίσημα μηνύματα, προκειμένου να αποφεύγονται απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης και υποκλοπής προσωπικών στοιχείων.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να μην αγνοούν τις ειδοποιήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την παροχή εξηγήσεων ή την προσκόμιση δικαιολογητικών. Αν οι προθεσμίες παρέλθουν χωρίς ανταπόκριση, η ΑΑΔΕ προχωρά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας με βάση τα στοιχεία που διαθέτει, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς φορολογικές συνέπειες.

Πότε στέλνει email η ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο, η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μηνύματα με στόχο την οικειοθελή συμμόρφωση των φορολογουμένων. Οι επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι οι [email protected] και [email protected], ενώ στα μηνύματα αναγράφεται πάντοτε ότι προέρχονται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Οι βασικότεροι λόγοι αποστολής ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων είναι:

πρόσκληση για υποβολή ή αποστολή δικαιολογητικών που αφορούν αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, με προθεσμία 15 ημερών,

υπενθύμιση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προς επιχειρήσεις πριν από τη λήξη της προθεσμίας,

ειδοποίηση για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ή μη εξόφληση φορολογικών οφειλών.

Ποιοι μπαίνουν στη λίστα των ειδοποιήσεων

Η ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα σε όσους διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα βασικές φορολογικές υποχρεώσεις, όπως: μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές, μη υποβολή δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, λοιπές παραβάσεις, όπως μη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), κενές δηλώσεις ΦΠΑ ή μη δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

Διασταυρώσεις

«Ραβασάκια» αποστέλλονται και μετά από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων. Αφορούν περιπτώσεις στις οποίες η ΑΑΔΕ εντοπίζει φορολογουμένους που:

δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση, ενώ είχαν υποχρέωση,

απέκρυψαν εισοδήματα,

εμφανίζουν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των πληροφοριών που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Στις περιπτώσεις αυτές η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση πράξης εκτιμώμενου ή διοικητικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί.

Ποιοι θα δεχθούν κλήση

Εκτός από τα email, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί και τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους που έχουν επιλεγεί με αντικειμενικά κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί ειδικό τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων κλήσεων, στελεχωμένο από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Στόχος των τηλεφωνημάτων είναι να διευκολυνθεί η οικειοθελής συμμόρφωση των πολιτών, είτε μέσω της υποβολής εκκρεμών δηλώσεων είτε μέσω της εξόφλησης ή ρύθμισης των φορολογικών οφειλών, πριν ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα είσπραξης.