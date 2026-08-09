Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Κοριτίμπα με τη Σαπεκοένσε, για την 22η αγωνιστική του Βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, εκτυλίχθηκε ένα απίθανο περιστατικό.

Ο αρχηγός των γηπεδούχων, Τζασί, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και έτρεξε να πανηγυρίσει με τους οπαδούς.

Ωστόσο πηδώντας πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα, βρέθηκε στο κενό και έπεσε μέσα στην καταπακτή που οδηγεί στα αποδυτήρια.

Ο Τζασί επέστρεψε και στη συνέχεια δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του.

Το γκολ μάλιστα δεν μέτρησε ποτέ. Το ημιαυτόματο σύστημα οφσάιντ υπέδειξε αντικανονική θέση στην αρχή της φάσης, με τον διαιτητή να το ακυρώνει.