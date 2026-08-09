Στην ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου, το οποίο σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση εκτιμάται σε 75 δισ. κυβικά μέτρα, επανήλθε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη των εργασιών του γεωτρύπανου «Abdülhamid Han».

Ο Μπαϊρακτάρ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη έγινε στις 17 Μαΐου 2025, κατά τη διάρκεια της γεώτρησης Göktepe-3 στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η τουρκική πλευρά, η ποσότητα των 75 δισ. κυβικών μέτρων προστίθεται στα αποθέματα φυσικού αερίου που έχει ανακοινώσει η Άγκυρα για την περιοχή.

Οι αναφορές για το μέγεθος του κοιτάσματος αποτελούν τουρκικό κυβερνητικό ισχυρισμό, ο οποίος επαναδιατυπώθηκε από τον Μπαϊρακτάρ στην ανάρτησή του. Ο ίδιος παρουσίασε την εξέλιξη ως σημαντικό σταθμό στην προσπάθεια της Τουρκίας να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου.

Η τουρκική εκτίμηση για τα αποθέματα

Με βάση την τουρκική εκδοχή, η ανακάλυψη στο Göktepe-3 είχε ως αποτέλεσμα το συνολικό εκτιμώμενο απόθεμα φυσικού αερίου της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα να ανέλθει στα 785 δισ. κυβικά μέτρα.

Η Άγκυρα συνδέει τις συγκεκριμένες ανακαλύψεις με τον ευρύτερο στόχο της αύξησης της εγχώριας παραγωγής και της μείωσης της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές ενέργειας.

Ο Μπαϊρακτάρ χαρακτήρισε το «Abdülhamid Han» έναν από τους βασικούς συντελεστές αυτής της προσπάθειας, υποστηρίζοντας ότι το γεωτρύπανο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις έρευνες τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη Μαύρη Θάλασσα.

Το γεωτρύπανο πίσω από τη γεώτρηση

Το «Abdülhamid Han» ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στις 9 Αυγούστου 2022, από τη Μεσόγειο. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, όπου, σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, έχει πραγματοποιήσει σειρά γεωτρήσεων.

Συνολικά, η τουρκική πλευρά αναφέρει ότι το γεωτρύπανο έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε 20 γεωτρήσεις σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και πραγματοποιεί εργασίες στο Türkali-44, στο πλαίσιο των ερευνών της Τουρκίας για υδρογονάνθρακες.

Μπαϊρακτάρ: «Συνεχίζουμε να αναζητούμε και να παράγουμε»

Με αφορμή την επέτειο από την έναρξη λειτουργίας του γεωτρύπανου, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας υποστήριξε ότι το «Abdülhamid Han» αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας.

«Το γεωτρύπανο Abdülhamid Han, που ξεκίνησε την πρώτη του αποστολή στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου 2022, συνεχίζει σήμερα τις εργασίες του στη Μαύρη Θάλασσα ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του στόχου μας για ενεργειακή ανεξαρτησία», ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη γεώτρηση Göktepe-3 και στην αναφερόμενη ποσότητα των 75 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, παρουσιάζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Τουρκίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία διαθέτει πλέον έξι γεωτρύπανα βαθέων υδάτων και δύο σεισμογραφικά ερευνητικά πλοία, μέσω των οποίων επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Η Άγκυρα επιχειρεί έτσι να συνδέσει την αναφερόμενη ανακάλυψη στο Göktepe-3 με τη συνολικότερη στρατηγική της για αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, τα στοιχεία για το μέγεθος του συγκεκριμένου κοιτάσματος και τη συμβολή του στα συνολικά αποθέματα παρουσιάζονται εδώ όπως ανακοινώθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση.