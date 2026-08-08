Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια που έζησε στην Κωνσταντινούπολη μοιράστηκε η Μαρία Εκμεκτσίογλου, μιλώντας για τη σχέση της με τον σύζυγο και πατέρα των παιδιών της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι, όταν γνωρίστηκαν, εκείνος της έστελνε κάθε Πέμπτη 17 λευκά τριαντάφυλλα, για έναν ολόκληρο χρόνο. Η συγκεκριμένη ημέρα είχε ιδιαίτερη σημασία για τους δυο τους, καθώς ήταν η ημέρα της γνωριμίας τους.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου, η Μαρία Εκμεκτσίογλου αναφέρθηκε αρχικά στο φλερτ που έχει δεχθεί τόσο από Έλληνες όσο και από Τούρκους, απαντώντας στο ερώτημα ποιοι από τους δύο λαούς θεωρεί ότι φλερτάρουν καλύτερα.

«Και οι δυο λαοί. Δεν υπάρχουν καθόλου διαφορές σε αυτό το κομμάτι. Φλερτάρουν με πολύ ευγενικό τρόπο. Δεν έχω ζήσει κάποια από αυτά τα “τέρατα” που ακούω και βλέπω. Ίσως, βέβαια, δεν επιτρέπω κιόλας να με πλησιάσει κάποιος χαρακτήρας που δεν είναι κιμπάρης».

Η ιστορία με τα 17 τριαντάφυλλα

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια σε μια πιο προσωπική ανάμνηση, όταν ρωτήθηκε για την πιο ιδιαίτερη κίνηση που έχει κάνει άνδρας για να την προσεγγίσει.

Η απάντησή της αφορούσε τον άνθρωπο που αργότερα έγινε σύζυγός της και πατέρας των παιδιών της.

«O σύζυγος μου και πατέρας των παιδιών μου, όσο ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, εκείνος ήταν Έλληνας και μου έστελνε κάθε Πέμπτη, γιατί εκείνη την ημέρα είχαμε γνωριστεί, 17 λευκά τριαντάφυλλα για έναν χρόνο. Μετά, όταν παντρευτήκαμε, το σταμάτησε».

Ο αριθμός των λουλουδιών δεν ήταν τυχαίος. Όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεγε συγκεκριμένα 17 τριαντάφυλλα, η Μαρία Εκμεκτσίογλου απάντησε: «Τόσων χρονών ήμουν».