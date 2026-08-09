Συναγερμός σήμανε στην Κάρπαθο, καθώς εντοπίστηκαν αντικείμενα στη θαλάσσια περιοχή Αρδάνι, τα οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να πρόκειται για παλιά πυρομαχικά.

Για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, το Λιμεναρχείο Καρπάθου προχώρησε στην απαγόρευση της κολύμβησης και κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα αντικείμενα πιθανότατα πρόκειται για παλιά πυρομαχικά. Η Λιμενική Αρχή έχει ήδη οριοθετήσει τη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη και έχει λάβει περιοριστικά μέτρα μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως η φύση των ευρημάτων.

Απαγορεύεται η κολύμβηση και η προσέγγιση σκαφών

Με ανακοίνωσή του, το Λιμεναρχείο Καρπάθου γνωστοποίησε την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού και παραμονής λουομένων στην παραλία της συγκεκριμένης περιοχής.

Παράλληλα, απαγορεύεται η κυκλοφορία και η αγκυροβολία σκαφών, καθώς και η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Δεν επιτρέπεται επίσης οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εντός της οριοθετημένης θαλάσσιας ζώνης.

Η απαγόρευση αφορά ακτίνα 100 μέτρων γύρω από συγκεκριμένο σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αρδάνι, το οποίο έχει οριοθετηθεί από τη Λιμενική Αρχή.

Σε ισχύ μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.

Οι πολίτες και οι χειριστές σκαφών καλούνται να τηρούν την οριοθέτηση και να μην προσεγγίζουν τη συγκεκριμένη περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, όσοι παραβιάσουν την απαγόρευση υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των αντικειμένων και την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης.