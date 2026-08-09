Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει στρατιωτική αποχώρηση από τον παλαιστινιακό θύλακα έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί «πραγματικά».

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για τον «πλήρη αφοπλισμό» της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Ωστόσο, η Χαμάς είχε δηλώσει ότι η παράδοση των βαρέων όπλων της εξαρτάται από τον τερματισμό από το Ισραήλ «όλων των μορφών επίθεσης» και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις στη Γάζα από τότε που συμφωνήθηκε η αρχική κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα τον περασμένο Οκτώβριο.

«Το Ισραήλ απορρίπτει το έγγραφο των 15 σημείων»

«Το Ισραήλ απορρίπτει το έγγραφο των 15 σημείων», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή.

Όπως πρόσθεσε, ο ισραηλινός στρατός «δεν θα πραγματοποιήσει καμία αποχώρηση έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά και θα συνεχίσει να αποτρέπει απειλές εναντίον των δυνάμεών μας και των πολιτών μας».

Τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ένα «μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχθηκε ένα σχέδιο αφοπλισμού για τη Γάζα.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί πριν από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιου είδους «φανταστικός αφοπλισμός».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία.

«Έχουν ιδέες, ορισμένες από αυτές είναι αποδεκτές από εμάς και κάποιες όχι, και ξέρουμε πώς να επιμείνουμε στις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα», ανέφερε.

Πιέσεις στον Νετανιάχου από τους ακροδεξιούς συμμάχους του

Λίγους μόλις μήνες πριν από τις ισραηλινές εκλογές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι απίθανο να θελήσει να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δεχθεί πιέσεις από τους ακροδεξιούς συμμάχους του για τη διεξαγωγή νέας ψηφοφορίας στο υπουργικό συμβούλιο και τον τερματισμό του σχεδίου για τη Γάζα. Μεταξύ αυτών είναι και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος χαρακτήρισε το προσχέδιο «μη αποδεκτό».

Η εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα είχε την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και την ανοικοδόμηση της Γάζας.