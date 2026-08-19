Την απόφασή του να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γνωστοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε έναν κινηματογραφικό τρόπο για να δημοσιοποιήσει τη νέα πολιτική του κίνηση. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, παρουσιάζεται η διαδικασία εγγραφής του στην ΕΛΑΣ, ενώ το υλικό συνοδεύεται από σκηνές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Με την αναφορά στην Ιθάκη να παραπέμπει στο ταξίδι του Οδυσσέα, ο Συμεών Κεδίκογλου συνόδευσε τη δημοσίευσή του με την πρόσκληση: «Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη».