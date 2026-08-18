Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο που δείχνει τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο και όπως διακρίνεται στα πλάνα, κάνει κύκλους στον αέρα, μέχρι που πέφτει στο έδαφος και τυλίγεται στις φλόγες.

Δείτε το νέο βίντεο:

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου 15 λεπτά πριν από την τραγωδία, ο πιλότος είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα.

Πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) ανέφεραν πως το τεχνικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στον ουραίο έλικα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο.

Με αφορμή την τραγωδία λοιπόν, η ΑΠΑ ζήτησε να διενεργείται έλεγχος στον πίσω έλικα των ελικοπτέρων Bell 206 πριν από κάθε πτήση.

Ειδικότερα, ζήτησε πριν από κάθε πτήση:

Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου

Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Τα σενάρια της πτώσης

Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια που μπορεί να ευθύνονται για την τραγωδία. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, όπως ισχυρό ισχαιμικό επεισόδιο, που θα μπορούσε να προκαλέσει βίαιη διάταση χεριού ή ποδιού, σύμφωνα με τον κ.Φραγκούλη.

Υπενθυμίζεται, ότι στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για το γαμήλιο ταξίδι του.