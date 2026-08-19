Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις με τη Μπραν για τα play off του Europa Conference League, καθώς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την UEFA για την αποβολή του με την Άντερλεχτ.

Ο αποκλεισμός από τους Βέλγους στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League δεν ήταν το μοναδικό άσχημο νέο για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης στις Βρυξέλλες έχασαν τον Ζίβκοβιτς με κόκκινη κάρτα.

Ο Σέρβος εξτρέμ ήταν ο αρχηγός της ομάδας οπότε ήταν μάλλον αδύνατον να τιμωρηθεί μόλις με μία αγωνιστική, με τους ανθρώπους του «δικεφάλου του βορρά» να φοβούνται ακόμη και ποινή τριών αγώνων.

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA, τελικά, αποφάσισε να τιμωρήσει τον Ζίβκοβιτς με δύο αγωνιστικές και αυτό σημαίνει πως ο Αλέσιο Λίσι δεν θα τον έχει στη διάθεσή του σε κανένα από τα δύο παιχνίδια με τη Μπραν, στα οποία θα κριθεί το αν ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη League Phase του Europa Conference League ή θα αποχαιρετήσει την Ευρώπη από πολύ νωρίς.