Ο δεύτερος ετήσιος διαγωνισμός Dogue Competition της Vogue ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με έναν ιδιαίτερο τετράποδο πρωταγωνιστή να ξεχωρίζει ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι αναγνώστες του περιοδικού κλήθηκαν να φωτογραφίσουν τα κατοικίδιά τους ως επαγγελματίες μοντέλα, διεκδικώντας μια περίοπτη θέση στο εξώφυλλο του Dogue.



Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των 25 φιναλίστ, ο περιζήτητος τίτλος πήγε τελικά στον ακαταμάχητο Sir Spud.

Τα κριτήρια που ανέδειξαν τον νικητή

Η τελική επιλογή της κριτικής επιτροπής βασίστηκε στη σύνθεση της φωτογραφίας κατά 50%, στην προσωπικότητα του σκύλου όπως αυτή αποτυπώνεται στο φωτογραφικό φακό κατά 25%, καθώς και στο λεγόμενο «dogueness» κατά 25%, δηλαδή στο πόσο αυθεντικά αποδίδει το πνεύμα και την αισθητική του Dogue.

We’ve combed through thousands of submissions, and one thing is clear–whether tail wagging or subtly smizing, Vogue Dogues sure know their angles. Who would emerge the winner was less obvious. https://t.co/qmNUEyphfw — Vogue Magazine (@voguemagazine) August 18, 2026

Ο Sir Spud κατάφερε να κερδίσει τους κριτές χάρη στην άψογη στάση του και το μοναδικό βλέμμα του, το οποίο συνδυάζει την αυτοπεποίθηση με την έντονη περιέργεια.



Η Vogue τον παρουσίασε επίσημα ως τον νέο μεγάλο σταρ του εξωφύλλου, μαζί με την περήφανη κηδεμόνα του, Amina.

«Ο Sir Spud κάθεται πάντα με τα μπροστινά του πόδια σταυρωμένα»

Όταν ρωτήθηκε για το ομορφότερο χαρακτηριστικό του, η Amina απάντησε με συγκίνηση: «Είναι ο πιο πιστός, τρυφερός σκύλος, που θέλει πάντα να είναι δίπλα μας ή στην αγκαλιά μας.»



Το ιδιαίτερο όνομα Sir Spud δεν επιλέχθηκε αρχικά από την οικογένειά του. «Ο Sir Spud πήρε το όνομά του από καθολικές μοναχές όταν γεννήθηκε. Όταν τον πήραμε, φοβόμασταν πολύ να το αλλάξουμε», εξηγεί η Amina. Ωστόσο, οι λάτρεις της ιστορίας μέσα στην οικογένεια αποφάσισαν να του δώσουν το ξεχωριστό παρατσούκλι «Sputnik».



Μάλιστα, αν είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μαζί του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αυτό θα ήταν το σύμπαν: «Θα θέλαμε να μπορούσαμε να πάρουμε τον Sir Spud σε ένα ταξίδι ανάμεσα στα άστρα, όπου θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο παρατσούκλι του».

Ο Sir Spud είναι ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού Dogue 2026

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αξιολάτρευτα στοιχεία του Sir Spud παραμένει η στάση του σώματός του. «Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται, ο Sir Spud κάθεται πάντα με τα μπροστινά του πόδια σταυρωμένα, όπως στη φωτογραφία του. Παίρνει αυτή τη στάση ακόμη και όταν κοιμάται», περιγράφει η Amina.

Παρά το γεγονός ότι είναι ο λιγότερο «σκυλίσιος» σκύλος που υπάρχει εκεί έξω, ο Sir Spud λατρεύει να παίρνει στο κυνήγι γάτες, κουνέλια και σκίουρους.

🐕 Vogue has crowned the most photogenic dog of the year



The winner of the Dogue Cover Star 2026 competition is Sir Spud — an elegant Italian Greyhound who beat thousands of other contenders and landed his own digital Vogue cover.



The judges evaluated not only the beauty of the… pic.twitter.com/RbYHeLj1V7 — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Τα κρυφά του ταλέντα; Είναι αριστοτέχνης «πορτοφολάς». Χρησιμοποιεί τη μουσούδα του για να ανακαλύπτει λιχουδιές σε τσάντες εργασίας και σχολικές τσάντες. Επιπλέον, επιστρατεύει τη γοητεία του για να παρασύρει οποιοδήποτε θύμα να του δώσει μια λιχουδιά.



Τέλος, ο Sir Spud είναι γνωστός για την ικανότητά του να πηδάει σε ύψος διπλάσιο από το δικό του, προς μεγάλη απογοήτευση κάθε φαγητού που βρίσκεται στον πάγκο.