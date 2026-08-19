Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μπράιαν Χιλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανεβάσει ρυθμό στα μεταγραφικά και συνεχίζουν τις προσπάθειες για να διαμορφώσουν το ρόστερ για τη νέα σεζόν, έχοντας ως στόχο την απόκτηση ενός χαφ, πλην του Φρόιλερ, που θα κάνει τη διαφορά.

Τέτοιος είναι ο Πουέρτα και στον Πειραιά εξακολουθούν να προσπαθούν για την απόκτησή του, αν και η περίπτωσή του εξαρχής ήταν πολύ δύσκολη και παραμένει, καθώς η Σανταντέρ φέρεται να ζητάει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ που προβλέπει η ρήτρα αποδέσμευσης.

Το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Άστον Βίλα, επίσης, κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, καθώς για τις αγγλικές ομάδες το να δώσουν 20 εκατ. ευρώ είναι εξαιρετικά απλό. Όπως και να έχει, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για τον διεθνή Κολομβιανό χαφ.

Δεν ασχολείται με Χιλ

Την ίδια ώρα, στον Ολυμπιακό κινούνται για την απόκτηση και ενός εξτρέμ και αυτός δεν θα είναι ο Μπράιαν Χιλ. Ο Ισπανός της Χιρόνα είχε συνδεθεί και την προηγούμενη διετία με τους Πειραιώτες και το ίδιο συνέβη και φέτος, στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους όμως υπάρχουν άλλα ονόματα και όχι το δικό του.