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Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 ακόμη άτομα υπέστησαν τραυματισμούς στο Κίεβο, έπειτα από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Δυστυχώς, δυο γυναίκες σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε μέσω Telegram στις 01:19 η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας, προτού συμπληρώσει ότι «ως τις 01:40, ο αριθμός των τραυματιών είχε αυξηθεί σε 12 ανθρώπους».

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε άλλη διεύθυνση, κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό πολυκατοικίας», ανακοίνωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Οι αρχές των δυο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων.