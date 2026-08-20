Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 ακόμη άτομα υπέστησαν τραυματισμούς στο Κίεβο, έπειτα από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Δυστυχώς, δυο γυναίκες σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε μέσω Telegram στις 01:19 η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας, προτού συμπληρώσει ότι «ως τις 01:40, ο αριθμός των τραυματιών είχε αυξηθεί σε 12 ανθρώπους».

🚨Au moins 2 femmes🇺🇦tuées et 6 autres civils blessés ce soir à #Kyiv lors d’une attaque de missiles russes contre l'#Ukraine: plusieurs personnes seraient aussi piégées dans un immeuble résidentiel du quartier de Solomensky. Les opérations de sauvetage sont en cours. #StopRussia pic.twitter.com/CdDL3awknD — The Ukrainian Week (FR) /Tyzhden (@Ukr_Week_FR) August 20, 2026

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε άλλη διεύθυνση, κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό πολυκατοικίας», ανακοίνωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

The aftermath of the strike on Kyiv.



A high-rise residential building was damaged in the Solomensky district.



Three people are dead, and 20 others have been injured. pic.twitter.com/O94oP0Ck7n — Ka_zakov (@ka_zakov) August 20, 2026

Οι αρχές των δυο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων.