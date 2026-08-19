Τραγωδία σημειώθηκε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο.

Η τραγωδία σημειώθηκε χθες Τρίτη στις 14:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη Ζαμπογιέ, περίπου 50 χλμ. από την πόλη Μπαμπουά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων είχε κάνει λόγο για 33 νεκρούς από την κατολίσθηση. Είχε αναφερθεί ότι το δυστύχημα συνέβη στην παραμεθόρια πόλη Γκαρούα-Μπουλάι του Καμερούν, στα σύνορα με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.