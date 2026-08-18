Γιος διακεκριμένου χειρουργού που διδάσκει και στην Ελλάδα είναι ο 35χρονος Ισραηλινός που κατηγορείται για τη φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 35χρονος αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στην Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Προηγουμένως, εμφανίστηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς του αποδίδεται η ευθύνη για τη μεγάλη φωτιά στα Σελλιά, όπου ο ίδιος και η πολυμελής οικογένειά του είχαν καταλύσει σε πολυτελή βίλα της περιοχής.

Ο 35χρονος υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκαν τις φλόγες σε απόσταση περίπου 60 μέτρων από την έπαυλη, ενώ το ενδιάμεσο τμήμα της έκτασης, όπως αναφέρεται, ήταν ανέπαφο από τη φωτιά.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαν ότι η φωτιά είχε προκληθεί από κάποια άλλη αιτία. Έτσι, κινητοποιήθηκαν, ενημέρωσαν, μαζί με μία γειτόνισσά τους, τις Αρχές, μάζεψαν τα πράγματά τους και μετέβησαν σε ταβέρνα της περιοχής, όπου περίμεναν να εξελιχθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Σχεδόν δύο ώρες αργότερα ενημερώθηκαν ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία τους αναζητούσε προκειμένου να καταθέσουν.

Ο 35χρονος, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της πληροφορικής, επέμεινε κατά την απολογία του, με εμφατικό τρόπο, ότι σε καμία περίπτωση δεν τους είχε γίνει σύσταση να μην ανάψουν φωτιά σε περίπτωση ισχυρών ανέμων.

Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε καμία γραπτή ή προφορική σύσταση να μην χρησιμοποιούν το γκριλ. Ανέφερε ότι στις 10 Αυγούστου, δύο ημέρες μετά την άφιξή τους, τους δόθηκε ένα πινακάκι με κάποιες πληροφορίες, όπως ο κωδικός πρόσβασης στο Wi-Fi, και πως εκεί, στα «ψιλά γράμματα», υπήρχε και μία λιτή αναφορά για τη μη χρήση της ψησταριάς σε περίπτωση ανέμων.

Μαζί με τον 35χρονο, στη βίλα παραθέριζαν η σύζυγός του, χειρουργός στο επάγγελμα, η οποία είναι έγκυος στον πέμπτο μήνα, το μόλις 1,5 έτους παιδί τους, οι γονείς του – ο πατέρας του είναι διακεκριμένος χειρουργός στη χώρα του, ο οποίος, μάλιστα, έρχεται και διδάσκει στην Ελλάδα – καθώς και οι δύο αδελφοί του με τις συζύγους τους, η μία εκ των οποίων επίσης είναι έγκυος.

Σε επικοινωνία με το cretalive.gr, ο δικηγόρος κ. Βαγγέλης Φανουργάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον 35χρονο, δήλωσε σχετικά: «Με την απόφαση των Δικαστικών Αρχών να αφεθεί ελεύθερος ο εντολέας μου, αναδείχθηκε η ορθή διάσταση των πραγματικών περιστατικών, η οποία απέχει παρασάγγας από τις αρχικές περιγραφές. Η υπεράσπιση κατέδειξε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που στερείται δόλου, καθώς και ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Η εμπιστοσύνη μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει ακλόνητη και συνεχίζουμε τη διαδικασία με απόλυτη προσήλωση στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας».