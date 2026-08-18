Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε εκ νέου τετ α τετ με τον πνευματικό της, πατέρα Δημήτριο, έχοντας αυτή τη φορά μαζί της τη μικρή Ξένια, η οποία γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2026.

Η ίδια αναφέρθηκε στην προηγούμενη επίσκεψή της στον ίδιο χώρο, όταν είχε μιλήσει για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί.

«Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου: να αξιωθώ να γίνω μητέρα. Με ευλόγησε, προσευχήθηκε για μένα και μου έδωσε δύναμη και ελπίδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την επιστροφή της έναν χρόνο αργότερα, πρόσθεσε:

«Σήμερα, έναν χρόνο μετά, επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου. Το παιδί που τότε ήταν μια προσευχή, μια λαχτάρα και μια ελπίδα, σήμερα ήταν εκεί. Στην αγκαλιά μου. Και ο ίδιος άνθρωπος που με είχε ευλογήσει για να αξιωθώ τη μητρότητα, ευλόγησε σήμερα το παιδί μου».

Παράλληλα, εξέφρασε αισθήματα ευγνωμοσύνης αναφέροντας: «Πώς να χωρέσει τόση συγκίνηση σε λίγες λέξεις; Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό για το δώρο που μου χάρισε και βαθιά ευγνωμοσύνη για τον πατέρα Δημήτριο, για την προσευχή του, την ευλογία του και την πνευματική του καθοδήγηση! Για ορισμένους ανθρώπους δεν χρειάζεται να πεις τι χάρισμα έχουν. Αρκούν όσα έχουν ζήσει εκείνοι που τους πλησίασαν… o πατέρας Δημήτριος είναι ένας από αυτούς!».

Η αναφορά στους Αγίους Ισιδώρους

Στο ίδιο μήνυμα, εξέφρασε την ευχή για την επιστροφή του στον ναό του Λυκαβηττού.

«Εύχομαι σύντομα ο πατέρας Δημήτριος να επιστρέψει στους αγαπημένους μας Αγίους Ισιδώρους, στον τόπο όπου τόσοι άνθρωποι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και βρήκαν κοντά του παρηγοριά, δύναμη και ελπίδα. Να τον δούμε ξανά εκεί, ανάμεσα στον κόσμο που τον αγαπά και τον περιμένει», τόνισε.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια θέλησε να διευκρινίσει το πλαίσιο της τοποθέτησής της: «Το κείμενο αυτό δεν γράφτηκε για να διαφημίσω την πίστη μου …αλλά ως μια έκφραση ευγνωμοσύνης για τη γνωριμία μου με έναν άνθρωπο που μου επιβεβαίωσε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν στην Εκκλησία μας κάποιοι (ίσως λίγοι βέβαια) αληθινά πνευματικοί και φωτισμένοι άνθρωποι…».