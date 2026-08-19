Η βασίλισσα Σοφία φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από το τέλος του καλοκαιριού, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό της τις δύο κόρες της, τις ινφάντες Ελένα και Κριστίνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, η τέως βασίλισσα της Ελλάδας σχεδιάζει το ταξίδι της στη χώρα μας στα τέλη Αυγούστου, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικογένεια της Άννας Μαρίας αναμένεται να συγκεντρωθεί στην Ελλάδα.

Η σχέση των δύο γυναικών είναι ιδιαίτερα στενή και ξεκινά πολλές δεκαετίες πίσω. Η Άννα Μαρία παντρεύτηκε το 1964 τον Κωνσταντίνο, αδελφό της Σοφίας, και από τότε οι δύο οικογένειες συνδέθηκαν ακόμη περισσότερο.

Η Άννα Μαρία γίνεται 80 και η οικογένεια συγκεντρώνεται στην Ελλάδα

Η αφορμή για τη φετινή συνάντηση είναι τα 80ά γενέθλια της Άννας Μαρίας, τα οποία είναι στις 30 Αυγούστου, όπως αναφέρει το Vanitatis.

Η τέως βασίλισσα των Ελλήνων αναμένεται να γιορτάσει την ιδιαίτερη αυτή ημέρα έχοντας κοντά της μέλη της οικογένειάς της, ενώ η παρουσία της βασίλισσας Σοφίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Η πρόθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ισπανικά μέσα, είναι να ταξιδέψουν μαζί της στην Ελλάδα οι κόρες της, ινφάντες Ελένα και Κριστίνα. Η τελική σύνθεση της οικογενειακής συνάντησης, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τις επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις των υπόλοιπων μελών.

Η Άννα Μαρία είναι μητέρα των πέντε παιδιών του Κωνσταντίνου και, συνεπώς, των Ελλήνων ξαδέλφων του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε. Ο Ισπανός μονάρχης έχει διατηρήσει διαχρονικά στενή σχέση μαζί τους, με τις δύο οικογένειες να συναντώνται σε διακοπές και σημαντικές προσωπικές στιγμές.

Η οικογενειακή σύνδεση δεν περιορίζεται, μάλιστα, στην ισπανική πλευρά. Η Άννα Μαρία είναι αδελφή της Μαργαρίτας της Δανίας, μητέρας του σημερινού βασιλιά Φρειδερίκου, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας και μελών της δανικής βασιλικής οικογένειας.

Από το Μαριβέντ στην Ελλάδα

Το ταξίδι της βασίλισσας Σοφίας έρχεται λίγο μετά από μια ακόμη οικογενειακή συνάντηση στη Μαγιόρκα.

Η Άννα Μαρία βρέθηκε το καλοκαίρι στο νησί και συμμετείχε στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο Μαριβέντ στις 26 Ιουλίου, με αφορμή την επίσκεψη του Χουάν Κάρλος Α’.

Το συγκεκριμένο δείπνο έφερε κοντά αρκετά μέλη της οικογένειας και, σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ορισμένοι από εκείνους που βρέθηκαν τότε στη Μαγιόρκα αναμένεται να επιχειρήσουν να ταξιδέψουν και στην Ελλάδα.

Δεν είναι όμως δεδομένο ότι θα μπορέσουν όλοι να παραστούν.

Το ποιοι τελικά θα βρεθούν στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από τα προγράμματα του καθενός. Αυτό που φαίνεται να έχει ήδη ξεκαθαρίσει, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, είναι η επιθυμία της Σοφίας να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να έχει μαζί της τις δύο κόρες της.

Για την τέως βασίλισσα της Ελλάδας, η επίσκεψη θα έχει και έναν ιδιαίτερα οικογενειακό χαρακτήρα. Η Άννα Μαρία αποτελεί μέρος της ζωής της εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο το 1964.

Παράλληλα, η φετινή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά χωρίς την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή τόσο του Κωνσταντίνου όσο και της Σοφίας, η οποία πέθανε στις αρχές του 2026.

Έτσι, στα τέλη Αυγούστου, η Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει ξανά σημείο συνάντησης για μέλη της οικογένειας που, παρά τις διαφορετικές χώρες στις οποίες έχουν πλέον τις ζωές τους, εξακολουθούν να διατηρούν στενούς οικογενειακούς δεσμούς.