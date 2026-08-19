Τραγική κατάληξη είχαν οι βουτιές για μία 73χρονη γυναίκα στη θαλάσσια περιοχή του Κορινού Πιερίας, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της και τους παρευρισκόμενους στην ακτή. Η άτυχη ηλικιωμένη ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της, προκαλώντας αμέσως την κινητοποίηση των παρευρισκομένων και των αρχών.



Στο σημείο έσπευσαν ακαριαία στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τη διαχείριση του περιστατικού.

Παράλληλα, ο ναυαγοσώστης της παραλίας κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες παρέχοντάς της αμέσως τις πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ.



Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 73χρονη και τη μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.