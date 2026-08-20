Τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε από παλιά μονοώροφη οικοδομή στην οδό Μπαλάνου 33, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και κατέληξε στο πεζοδρόμιο και πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η κατάρρευση συνοδεύτηκε από εκκωφαντικό θόρυβο, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή. Θαμώνες ταβέρνας που βρίσκεται απέναντι από το κτήριο πετάχτηκαν έξω για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

«Τρώγαμε στην απέναντι ταβέρνα και ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ», περιγράφει στη Voria.gr ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, ο οποίος βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με άλλους θαμώνες.

«Νομίσαμε ότι έγινε κάτι πολύ σοβαρό, σαν να έγινε σεισμός», σημειώνει, αποτυπώνοντας την ένταση που επικράτησε τις πρώτες στιγμές μετά την κατάρρευση.

Όταν οι θαμώνες βγήκαν στον δρόμο, αντίκρισαν κομμάτια τσιμέντου και τούβλα σκορπισμένα στο σημείο. Τα οικοδομικά υλικά είχαν πέσει και πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας φθορές στο όχημα.

Από την πτώση φαίνεται ότι υπέστη ζημιές και η τζαμαρία γειτονικού καταστήματος, στην οποία δημιουργήθηκαν ρωγμές, πιθανότατα από υλικά που εκτοξεύτηκαν κατά την κατάρρευση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς την ώρα που έπεσαν τα συντρίμμια το όχημα ήταν άδειο. Από καθαρή τύχη φαίνεται ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και για μία γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρία, είχε προσπαθήσει να σταθμεύσει στο ίδιο σημείο μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα.

«Τρία λεπτά πριν πέσει το μπαλκόνι, μια γυναίκα πήγε να παρκάρει το αμάξι της, αλλά τελευταία στιγμή έφυγε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε πεζός μπροστά από το κτήριο, γεγονός που απέτρεψε ενδεχόμενο τραυματισμό, παρά το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε μία από τις πολυσύχναστες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης.