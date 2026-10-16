Απόψε, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο «1% Club» τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση σε μια αναμέτρηση λογικής και παρατηρητικότητας.

Ανάμεσα στους 100 παίκτες, ένα ζευγάρι ελπίζει να κερδίσει το ποσό που θα βάλει μπροστά τις προετοιμασίες του γάμου του, ενώ μια παίκτρια χάνει την ερώτηση του 90%, καθώς την αποσπά την προσοχή ο ίδιος ο Πέτρος Πολυχρονίδης! Μια προπονήτρια ποδοσφαίρου βάζει στόχο να κατακτήσει και το πρωτάθλημα του 1% Club, ενώ ένας υπάλληλος γραφείου τελετών και μια νεωκόρος δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο παιχνίδι της λογικής.

Οι ερωτήσεις δυσκολεύουν, η αγωνία κορυφώνεται και κάθε απάντηση μετράει! Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο; Στο 1% Club, η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Δείτε το trailer του 3ου επεισοδίου: