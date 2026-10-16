Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν 37χρονο Βρετανό πατέρα στην Κύπρο, για τον θάνατο του μόλις δύο ετών γιου του, ο οποίος έπεσε από το παράθυρο δωματίου ξενοδοχείου στον τέταρτο όροφο, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών. Ο Τζόσουα Φόστερ, ελεγκτής από το Έσεξ της Βρετανίας, είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος για την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από απερίσκεπτη, επιπόλαιη ή επικίνδυνη πράξη.

Η ποινή ανακοινώθηκε την Παρασκευή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου στο πεντάστερο ξενοδοχείο και θέρετρο King Evelthon Beach Hotel and Resort, στη Χλώρακα. Σύμφωνα με όσα είχαν παρουσιαστεί στο δικαστήριο, το παιδί έπεσε από ύψος σχεδόν 12 μέτρων, από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο Φόστερ συγκρατούσε με δυσκολία τα δάκρυά του την ώρα που η επαρχιακή δικαστής Φρόσω Χριστοδουλίδου διάβαζε την απόφαση. Μετά την ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκεσε 25 λεπτά, αγκάλιασε τους δικηγόρους και τους γονείς του. Βγαίνοντας από το δικαστήριο, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ευχαριστώ για τη στήριξη. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο σπίτι και να είμαι με τη σύζυγο και την κόρη μου».

Πώς συνέβη η τραγωδία στο ξενοδοχείο στην Κύπρο

Όπως είχε ακουστεί στο δικαστήριο, ο 37χρονος πίστευε ότι το παράθυρο ήταν κλειστό όταν τοποθέτησε τον γιο του στο περβάζι, προκειμένου να βλέπει το υδάτινο πάρκο. Ωστόσο, δεν είχε αντιληφθεί ότι το συγκεκριμένο τμήμα του παραθύρου ήταν ανοιχτό και όπως αναφέρθηκε, έχασε τον έλεγχο του παιδιού, το οποίο έπεσε στο κενό.

Η οικογένεια είχε φτάσει στην Κύπρο τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Ιουλίου. Ο Φόστερ, η σύζυγός του, τα δύο παιδιά τους και οι συγγενείς της συζύγου του είχαν περάσει χρόνο στην πισίνα και στη συνέχεια επέστρεψαν στα δωμάτιά τους για να ετοιμαστούν για το δείπνο.

Ο δικηγόρος του, Αλεξάνδρος Αλεξάνδρου, ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας απολάμβανε «μια ευχάριστη, χαρούμενη στιγμή της ζωής τους στις διακοπές», όταν το παιδί παρατήρησε το υδάτινο πάρκο. Ο Φόστερ το σήκωσε στο περβάζι για να μπορεί να το βλέπει, χωρίς να γνωρίζει ότι το παράθυρο ήταν ανοιχτό.

Ο δικηγόρος περιέγραψε την πτώση ως ένα «αδιανόητο» γεγονός, το οποίο θα στοιχειώνει τον πατέρα για το υπόλοιπο της ζωής του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, το παιδί διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Σε εθελοντική κατάθεσή του στην αστυνομία, ο Φόστερ είχε αναφέρει ότι «το αγόρι έπεσε πριν προλάβει να το αρπάξει».

Η απολογία του πατέρα και η θέση του δικηγόρου του

Ο 37χρονος έδωσε δείγμα αίματος στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του εκτιμήθηκε σε 124 mg. Ωστόσο, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι δεν υπήρχε μαρτυρία πως ο εντολέας του ήταν μεθυσμένος και ότι η κατανάλωση αλκοόλ δεν αποτέλεσε σημαντικό μέρος της υπόθεσης σε βάρος του.

Μιλώντας μέσω μεταφραστή, ο Αλεξάνδρου περιέγραψε τον Φόστερ ως έναν εξαιρετικό πατέρα, έναν πολύ καλό σύζυγο και έναν υποδειγματικό οικογενειάρχη, ο οποίος έχει στο πλευρό του μια αγαπημένη οικογένεια που τον στηρίζει και τον αγκαλιάζει, έχοντας σταθεί δίπλα του με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι η υπόθεση δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η δικαστική διαδικασία είχε διακόψει την περίοδο πένθους του πατέρα. Όπως ανέφερε, η οικογένεια χρειάζεται να επιστρέψει στη Βρετανία, ώστε να μπορέσει να θρηνήσει την απώλειά της, καθώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βρισκόταν σε θέση άμυνας.

Τέλος, ο Αλεξάνδρου επισήμανε ότι ο εντολέας του δεν έχει προηγούμενες καταδίκες και ότι η μεταμέλειά του είναι «ξεκάθαρη».