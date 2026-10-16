Ο Βέλιμιρ Ζάετς αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με μια συγκινητική ανάρτηση, τονίζοντας ότι δεν ήταν μόνο ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του, αλλά πως τους ένωναν περισσότερα πράγματα, με αποτέλεσμα να τον αισθάνεται σαν δεύτερο πατέρα.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην Κροάτης ποδοσφαιριστής, που ταύτισε το όνομά του και με τον Παναθηναϊκό, έγραψε:

«Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη με γεμίζει με βαθιά θλίψη. Ο Γιώργος ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στην Ελλάδα και μου έδωσε την ευκαιρία να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Για μένα, όμως, ήταν πολύ περισσότερα από αυτό. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου και πάντα ένιωθα ότι ήταν σαν δεύτερος πατέρας για μένα.

Του χρωστάω πάρα πολλά, όχι μόνο για την ευκαιρία που μου έδωσε, αλλά και για όλα όσα σήμαινε για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός και ο Παναθηναϊκός θα κατέχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Θα τον θυμάμαι με αγάπη, σεβασμό και βαθιά ευγνωμοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν για πάντα το στίγμα τους στη ζωή σου. Για μένα, ο Τζορτζ ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους.

Αντίο, αγαπητέ μου Τζορτζ. Σ’ ευχαριστώ για όλα».