Ο Ίθαν Χοκ δεν μετρά την επιτυχία με τους ίδιους όρους που τη μετρούν οι ισχυροί του Χόλιγουντ. Σε συνέντευξή του στο GQ, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός επέκρινε όσους πιστεύουν ότι το χρήμα τούς επιτρέπει να ελέγχουν τους πάντες, υποστηρίζοντας ότι η φαινομενική νίκη τους κρύβει μια άδεια ζωή.

«Το χρήμα και οι άπληστοι μπάσταρδοι που νομίζουν ότι ελέγχουν τους πάντες, στο τέλος πάντα χάνουν και όλοι τους κάποια στιγμή θα καταλήξουν στον τάφο. Νομίζουν ότι κερδίζουν, αλλά στην πραγματικότητα χάνουν, γιατί οι ζωές τους είναι άδειες», δήλωσε.

«Πιστεύω στην εξέγερση»

Παρά την κριτική του για την επιρροή των οικονομικών παραγόντων στη βιομηχανία του θεάματος, ο Χοκ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη δυνατότητα των ανθρώπων να αντιδράσουν και να δημιουργήσουν συλλογικά.

«Πιστεύω στην εξέγερση και νομίζω ότι ο κόσμος θα ξυπνήσει, θα αντεπιτεθεί και θα δημιουργηθούν μεγάλα κινήματα στη μουσική, μεγάλα κινήματα στο ζωντανό θέατρο και μεγάλα κινήματα ανθρώπων που θα ενώνονται», ανέφερε.

Όσο μεγαλύτερη η αγάπη για το έργο, τόσο μικρότερη η αμοιβή

Ο ηθοποιός μίλησε και για τις οικονομικές πιέσεις που συνοδεύουν τις καλλιτεχνικές επιλογές, περιγράφοντας ένα παράδοξο που, όπως λέει, συναντά στη δική του δουλειά.

«Υπάρχει άμεση συσχέτιση. Διαπιστώνω ότι όσο περισσότερο αγαπάς ένα πρότζεκτ, τόσο λιγότερα χρήματα παίρνεις», σημείωσε.

«Αν θέλεις να ξεγελάσεις τον αλγόριθμο, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις και ταυτόχρονα να πληρωθείς», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα περιθώρια δημιουργίας μέσα σε μια βιομηχανία που επηρεάζεται από οικονομικές απαιτήσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χοκ ασκεί κριτική στον χώρο του θεάματος. Πέρυσι είχε χαρακτηρίσει τη διασημότητα «δηλητήριο» για τον εγκέφαλο ενός νεαρού ηθοποιού.