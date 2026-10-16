Από τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, οι εξελίξεις στη ναυτιλία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας από το Τόκιο, καλώντας σε στενότερο συντονισμό την Ελλάδα και την Ιαπωνία, οι οποίες, όπως ανέφερε, διαθέτουν αθροιστικά περίπου το 32% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Μιλώντας στο Capital Link Japan Maritime Forum, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε ότι οι δύο χώρες μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις στον κλάδο και να συμβάλουν στην προστασία του ελεύθερου εμπορίου, σε μια περίοδο πολέμων, υψηλών τιμών ενέργειας και οικονομικής αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η Ελλάδα διαθέτει το 20% του παγκόσμιου στόλου, παρότι αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης, ενώ η Ιαπωνία διαθέτει περίπου το 12%.

Από τα πλοία στο οικογενειακό καλάθι

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι η ναυτιλία διακινεί το 80% έως 90% του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ στην Ιαπωνία το 97% των εισαγωγών και εξαγωγών πραγματοποιείται διά θαλάσσης.

«Οτιδήποτε συμβαίνει στη θάλασσα επηρεάζει άμεσα την καθημερινή ζωή, την παγκόσμια οικονομία, τις οικονομίες των κρατών, όσα συμβαίνουν στην αλυσίδα των τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, στην καθημερινότητα της μέσης οικογένειας», ανέφερε.

Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι οι αποφάσεις και η συνεργασία των δύο ναυτιλιακών δυνάμεων είναι σήμερα πιο κρίσιμες από ποτέ.

Περιγράφοντας το διεθνές περιβάλλον, αναφέρθηκε στους πολέμους στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, στον πληθωρισμό και στις υψηλές τιμές ενέργειας και αγαθών.

«Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες θα γίνουν εξαιρετικά δύσκολες. Επομένως, πρέπει να συντονιστούμε και να προχωρήσουμε σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το παγκόσμιο εμπόριο», δήλωσε.

«Να προχωρήσουμε έχοντας μαζί μας τις κοινωνίες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συζητήσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για το Net Zero Framework, επιμένοντας ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να προχωρήσει με ρυθμό που δεν θα υπερβαίνει τις αντοχές των κοινωνιών.

«Ο ρυθμός της μετάβασης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε οι κοινωνίες και οι οικονομίες να μπορούν να τον αντέξουν», τόνισε, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τα εναλλακτικά καύσιμα καλύπτουν μόλις το 0,5% των παγκόσμιων αναγκών.

«Πρέπει να προχωρήσουμε έχοντας μαζί μας τις κοινωνίες και τους ανθρώπους», πρόσθεσε. Έφερε ως παράδειγμα τη δυνατότητα μιας μέσης οικογένειας να αγοράζει τα αναγκαία αγαθά και να εξασφαλίζει ενέργεια για τον χειμώνα, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αφορά εξίσου τους Ιάπωνες, τους Έλληνες και τους πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του κλάδου, υπογράμμισε ότι πλοιοκτήτες, ναυπηγοί, έμποροι, πλοίαρχοι, μηχανικοί και ναυτικοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις κοινωνίες.

Οι δεσμοί που χτίστηκαν στα ιαπωνικά ναυπηγεία

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ιστορική σχέση των δύο χωρών, υπενθυμίζοντας τις επενδύσεις Ελλήνων πλοιοκτητών στα ιαπωνικά ναυπηγεία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είχαν το θάρρος να έρθουν εδώ, στην Ιαπωνία και να επενδύσουν στην κατασκευή των πλοίων τους στα ιαπωνικά ναυπηγεία. Βρισκόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι εκτιμούμε βαθιά αυτή τη χώρα, ότι σεβόμαστε τους ανθρώπους της και επιδιώκουμε να έρθουμε ακόμη πιο κοντά», ανέφερε.