Λίγες μέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε στο Diamond League της Λωζάνης το δεύτερο καλύτερο άλμα της καριέρας του, περνώντας για πρώτη φορά στον ανοιχτό στίβο τα 6,16μ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, στο κλειστό της Παιανίας, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε κάνει το καλύτερο άλμα της καριέρας του ξεπερνώντας τα 6,17μ.

Στον ανοιχτό στίβο δεν είχε καταφέρει να πλησιάσει αυτή την επίδοση, το έκανε όμως τώρα, καθώς με τη δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να περάσει τα 6,16μ. στο Diamond League της Λωζάνης.

Πρόκειται για το καλύτερο άλμα του στον ανοιχτό στίβο και το δεύτερο καλύτερο της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εξέλιξή του ως αθλητής, όπως δείχνει και η συλλογή μεταλλίων που συνεχώς μεγαλώνει.