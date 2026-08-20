Νέο σκηνικό έντασης διαμορφώνεται σε Κύπρο και Αιγαίο, με την τουρκική στρατιωτική δραστηριότητα να προκαλεί ανησυχία μέσα σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Μετά το σοβαρό περιστατικό στο FIR Λευκωσίας, όπου επιβατικό Boeing και τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό βρέθηκαν σε επικίνδυνη σύγκλιση, τρία τουρκικά UAV προχώρησαν την Πέμπτη 20 Αυγούστου σε νέες παραβάσεις στο FIR Αθηνών και σε παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου.

Το περιστατικό στην Κύπρο σήμανε συναγερμό στις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς ένα επιβατικό Boeing 737-800 και ένα τουρκικό στρατιωτικό Airbus A400M Atlas κινήθηκαν σε πορείες που θα μπορούσαν να τα φέρουν επικίνδυνα κοντά.

Η αυτόματη προειδοποίηση του συστήματος ελέγχου και η άμεση παρέμβαση των ελεγκτών απέτρεψαν τα χειρότερα.

Το τουρκικό A400M είχε παρεκκλίνει από το σχέδιο πτήσης

Το περιστατικό σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα του FIR Λευκωσίας, κοντά στα όρια με το FIR Άγκυρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό Airbus A400M Atlas, με κωδικό πτήσης TUAF770, ανέβαινε προς το επίπεδο πτήσης FL360, έχοντας παρεκκλίνει από το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης.

Την ίδια στιγμή, το επιβατικό Boeing 737-800, με κωδικό TOM56T, κατέβαινε προς το FL350.

Η επικίνδυνη σύγκλιση των δύο αεροσκαφών εντοπίστηκε εγκαίρως από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Δεν απαντούσε στις κλήσεις της Λευκωσίας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, το τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας.

Η Συντεχνία κατήγγειλε «πλήρη αδιαφορία για την ασφάλεια των επιβατών» και υποστήριξε ότι η παρουσία μη εξουσιοδοτημένων τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και UAV στην περιοχή αποτελεί εδώ και χρόνια επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.

Η κυπριακή Πολιτική Αεροπορία, πάντως, επιχείρησε να καθησυχάσει, τονίζοντας ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι η κατάσταση παρέμεινε διαχειρίσιμη.

Όπως επισήμανε, η συνεχής επιτήρηση επέτρεψε την έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής σύγκλισης των δύο αεροσκαφών και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Λίγες ώρες μετά, τρία τουρκικά UAV στο Αιγαίο

Την ίδια ημέρα, η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα συνεχίστηκε και στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ για την Πέμπτη 20 Αυγούστου, τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης.

Συνολικά καταγράφηκαν:

3 τουρκικά UAV

4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών

1 παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου

Καμία εμπλοκή

Κανένα οπλισμένο αεροσκάφος

Η δραστηριότητα εκδηλώθηκε στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν

Τα τουρκικά drones εντοπίστηκαν από τα ελληνικά μέσα επιτήρησης, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική που εφαρμόζουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η παρουσία UAV στο Αιγαίο δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Η Άγκυρα έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για αποστολές μεγάλης διάρκειας, ενώ έχουν καταγραφεί επανειλημμένα παραβάσεις στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Μόλις στις 18 Αυγούστου, τουρκικά F-16, αεροσκάφος CN-235 και UAV είχαν πραγματοποιήσει συνολικά 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις στο FIR Αθηνών, δείχνοντας ότι η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες.

Δύο περιστατικά που επαναφέρουν το ζήτημα της ασφάλειας

Η σχεδόν ταυτόχρονη καταγραφή των δύο περιστατικών επαναφέρει στο προσκήνιο όχι μόνο τις ελληνοτουρκικές και κυπροτουρκικές διαφορές, αλλά και το ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην περίπτωση της Κύπρου, η μη συμμόρφωση του τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους με το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και η απουσία επικοινωνίας με τον αρμόδιο έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας δημιούργησαν μια κατάσταση που χρειάστηκε άμεση παρέμβαση.

Στο Αιγαίο, από την άλλη, η εκ νέου παρουσία τουρκικών UAV χωρίς σχέδια πτήσης καταγράφεται ως ακόμη ένα επεισόδιο της συνεχιζόμενης αεροπορικής δραστηριότητας της Άγκυρας.

Έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, Κύπρος και Αιγαίο βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής στρατιωτικής κινητικότητας, με το περιστατικό στο FIR Λευκωσίας να υπογραμμίζει πόσο γρήγορα μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να αποκτήσει και διάσταση πραγματικού κινδύνου για την πολιτική αεροπορία.



