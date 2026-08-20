Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονο προβληματισμό στο αμερικανικό στρατιωτικό κατεστημένο και στη Σεούλ, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να περιορίσει τις μεγάλης κλίμακας κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, επιχειρώντας ταυτόχρονα να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η απόφαση αφορά την άσκηση Ulchi Freedom Shield, μία από τις μεγαλύτερες κοινές στρατιωτικές εκπαιδεύσεις στον κόσμο, στην οποία τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες από τις δύο χώρες.

Κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου, το Πεντάγωνο περιόρισε τμήματα της φετινής άσκησης και μείωσε ορισμένα σενάρια με πραγματικά πυρά, παρότι η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει.

Η κίνηση προκαλεί αντιδράσεις, καθώς πρώην και νυν στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η μείωση της κοινής εκπαίδευσης μπορεί να πλήξει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ασία.

Τι είναι η Ulchi Freedom Shield

Η άσκηση Ulchi Freedom Shield πραγματοποιείται συνήθως για περίπου 11 ημέρες και αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατιωτικής συνεργασίας Ουάσινγκτον και Σεούλ.

Στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 17.000 στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και περίπου 50.000 Νοτιοκορεάτες στρατιώτες.

Το φετινό πρόγραμμα προέβλεπε τη συμμετοχή περίπου 18.000 στρατιωτών της Νότιας Κορέας, ενώ το Πεντάγωνο δεν έχει δημοσιοποιήσει τον αριθμό των Αμερικανών που επρόκειτο να συμμετάσχουν.

Η άσκηση περιλαμβάνει από προσομοιώσεις επιχειρήσεων σε υπόγεια κέντρα διοίκησης έως μεγάλης κλίμακας ελιγμούς και σενάρια με πραγματικά πυρά.

Βασικός στόχος είναι να ελεγχθεί κατά πόσο οι συμμαχικές δυνάμεις μπορούν να αντιδράσουν συντονισμένα σε ενδεχόμενη επίθεση της Βόρειας Κορέας.

Η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί τις ασκήσεις «πρόβα πολέμου»

Η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια τις συγκεκριμένες ασκήσεις ως άμεση απειλή.

Η Πιονγκγιάνγκ τις χαρακτηρίζει «πρόβα επιθετικού πολέμου» και χρησιμοποιεί συστηματικά τη διεξαγωγή τους ως επιχείρημα για την ενίσχυση του δικού της πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος.

Μόνο μέσα στον Αύγουστο η Βόρρεια Κορέα πραγματοποίησε δύο δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων στα ανατολικά της παράλια, προειδοποιώντας ότι θα απαντά σε κάθε νέα απειλή με αντίστοιχα αυξημένη αποτροπή.

Παρά τα γεγονότα αυτά, ο Τραμπ εμφανίζεται να θεωρεί ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επιδείξει συγκρατημένη στάση απέναντί του.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του υποστήριξε ότι η Βόρεια Κορέα υπήρξε «μη απειλητική και σεβαστική» όσο ο ίδιος βρίσκεται στην προεδρία.

Φόβοι ότι πλήττεται η στρατιωτική ετοιμότητα

Η απόφαση του Τραμπ έχει προκαλέσει σοβαρές επιφυλάξεις σε πρώην Αμερικανούς διοικητές.

Ο Βίκτορ Τσα, επικεφαλής του προγράμματος για την Κορέα στο Center for Strategic and International Studies, προειδοποίησε ότι ο περιορισμός των ασκήσεων επηρεάζει άμεσα την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Κατά την εκτίμησή του, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη Βόρεια Κορέα.

Εάν το Πεκίνο ή η Πιονγκγιάνγκ θεωρήσουν ότι η αμερικανική αποτροπή έχει αποδυναμωθεί, ενδέχεται να θεωρήσουν ότι ανοίγονται νέα περιθώρια κινήσεων στην περιοχή.

Ο απόστρατος στρατηγός Κέρτις Σκαπαρότι, πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα, τόνισε επίσης ότι η εκπαίδευση με πραγματικά πυρά είναι κρίσιμη για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου μαχητικής ικανότητας.

Όπως υποστηρίζει, μόνο μέσα από ρεαλιστικές συνθήκες οι μονάδες μπορούν να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία και αυτοπεποίθηση για μια πραγματική κρίση.

«Δεν θα εκπαιδευτούν μαζί όπως είχε προγραμματιστεί»

Το Πεντάγωνο δεν έχει αποκαλύψει αναλυτικά ποια τμήματα της άσκησης ακυρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν, πάντως, ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο χωρών θα συνεχίσουν να εκπαιδεύονται ξεχωριστά μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθούν όλα τα κοινά σενάρια που είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναμένεται να επηρεαστούν είναι οι ασκήσεις ανώτατου επιπέδου διοίκησης, αλλά και η μεγάλης κλίμακας συνδυασμένη εκπαίδευση στο πεδίο.

Ο Τραμπ το είχε ξανακάνει το 2018

Η σημερινή εξέλιξη θυμίζει έντονα την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Το 2018, μετά την ιστορική προσέγγισή του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αιφνιδιαστικά ακυρώσει αντίστοιχες στρατιωτικές ασκήσεις, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει ακόμη και τον τότε υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις.

Η λογική τότε ήταν ότι η προσωρινή αναστολή των ασκήσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει πολιτικό χώρο για μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Ο Τραμπ συναντήθηκε συνολικά τρεις φορές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ωστόσο, οι συνομιλίες κατέρρευσαν τελικά στο Ανόι το 2019, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε για το εύρος της αποπυρηνικοποίησης ούτε για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Η νέα προσέγγιση προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρά την αποτυχία εκείνης της προσπάθειας, ο Τραμπ δείχνει να επενδύει ξανά στην προσωπική σχέση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Τους τελευταίους μήνες έχει δημοσιεύσει επανειλημμένα φωτογραφίες από τις παλαιότερες συναντήσεις τους, ενώ σε μία από τις αναρτήσεις του έγραψε ότι οι δυο τους «τα πάνε εξαιρετικά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να συναντήσει ξανά τον Κιμ Γιονγκ Ουν αργότερα μέσα στη χρονιά, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Η στρατιωτική αποκλιμάκωση με τη Νότια Κορέα φαίνεται έτσι να εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επαναπροσέγγισης της Πιονγκγιάνγκ.

Η απάντηση από τη Βόρεια Κορέα

Παρά την κίνηση καλής θέλησης του Τραμπ, η πρώτη αντίδραση από τη βορειοκορεατική πλευρά ήταν ψυχρή.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή και στενή συνεργάτιδα του Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η στάση της Βόρειας Κορέας απέναντι στις ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει εξαιτίας της απόφασης περιορισμού των ασκήσεων.

Η αντίδραση ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο Τραμπ μπορεί να έχει προσφέρει μια σημαντική στρατιωτική παραχώρηση χωρίς να έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής κάποια αντίστοιχη υποχώρηση από την Πιονγκγιάνγκ.

Το κόστος των ασκήσεων και η κριτική Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αιτιολόγησε επίσης την απόφασή του επικαλούμενος το κόστος των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων.

Σε ανάρτησή του κατηγόρησε τη Νότια Κορέα ότι δεν στήριξε επαρκώς την Ουάσινγκτον σε άλλες διεθνείς κρίσεις και υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος του οικονομικού βάρους των ασκήσεων επιβαρύνει τις ΗΠΑ.

Το εκτιμώμενο κόστος της φετινής Ulchi Freedom Shield, ωστόσο, υπολογίζεται σε περίπου 6,9 εκατ. δολάρια.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν, μάλιστα, ότι μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων έχει ήδη δαπανηθεί, καθώς αφορά μετακινήσεις στρατευμάτων και άλλες προετοιμασίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την απόφαση Τραμπ.

Αιφνιδιασμός στη Σεούλ

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εμφανίστηκε να αιφνιδιάζεται από την ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διαβεβαίωσε ότι η Σεούλ θα συνεχίσει να συντονίζεται στενά με την Ουάσινγκτον, ωστόσο η απόφαση αναζωπυρώνει ερωτήματα για το κατά πόσο οι ΗΠΑ παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στις παραδοσιακές στρατιωτικές τους συμμαχίες στην Ασία.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της ενίσχυσης της Κίνας και της συνεχιζόμενης πυρηνικής ανάπτυξης της Βόρειας Κορέας.

Το μεγάλο στοίχημα του Τραμπ

Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου εντάσσεται τελικά σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό στοίχημα.

Ο Τραμπ φαίνεται να θεωρεί ότι η προσωπική διπλωματία και η μείωση της στρατιωτικής πίεσης μπορούν να δημιουργήσουν ξανά ένα παράθυρο διαπραγμάτευσης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι επικριτές του, αντίθετα, θεωρούν ότι η Ουάσινγκτον διακινδυνεύει να αποδυναμώσει την αποτρεπτική της ισχύ χωρίς καμία εγγύηση ότι η Βόρεια Κορέα θα περιορίσει το πυρηνικό ή βαλλιστικό της πρόγραμμα.

Το ίδιο δίλημμα είχε εμφανιστεί και το 2018.

Η διαφορά είναι ότι σήμερα η Βόρεια Κορέα βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην εδραίωσή της ως de facto πυρηνική δύναμη, ενώ η Κίνα έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.

Γι’ αυτό και η απόφαση να περιοριστεί μία από τις σημαντικότερες κοινές ασκήσεις ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ξεπερνά κατά πολύ τη σχέση Τραμπ και Κιμ.

Αφορά πλέον το ευρύτερο ερώτημα για το πώς σκοπεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν την αποτροπή και τις συμμαχίες τους στην Ασία, την ώρα που ο Τραμπ επιχειρεί για δεύτερη φορά να ανοίξει απευθείας δίαυλο με την Πιονγκγιάνγκ.