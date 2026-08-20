Το LinkedIn δημιουργήθηκε για δουλειές, επαγγελματικές γνωριμίες και networking. Όμως όλο και περισσότεροι singles φαίνεται πως το χρησιμοποιούν και για κάτι εντελώς διαφορετικό: για να γνωρίσουν τον επόμενο σύντροφό τους.

Η κόπωση από το ατελείωτο swipe στα dating apps, τα επαναλαμβανόμενα προφίλ και τις συζητήσεις που συχνά δεν οδηγούν πουθενά στρέφει αρκετούς χρήστες σε εναλλακτικούς τρόπους γνωριμιών. Και κάπως έτσι, μια πλατφόρμα γεμάτη φωτογραφίες προφίλ, βιογραφικά, σπουδές, θέσεις εργασίας και επαγγελματικές φιλοδοξίες αρχίζει να αποκτά έναν απρόσμενο ρόλο στην ερωτική ζωή των χρηστών της.

Παρότι το LinkedIn δεν είναι dating app και οι κανόνες του αποθαρρύνουν τις ανεπιθύμητες ερωτικές προσεγγίσεις, έρευνα της πλατφόρμας βιογραφικών Zety δείχνει ότι περίπου ένας στους τέσσερις επαγγελματίες θεωρεί πως, υπό προϋποθέσεις, η χρήση του LinkedIn για ερωτική γνωριμία μπορεί να είναι αποδεκτή.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι 22% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν είτε προσεγγίσει είτε απαντήσει σε κάποιον μέσω LinkedIn με ρομαντική πρόθεση.

Από ένα connection request σε πρόταση γάμου

Χαρακτηριστική είναι η ιστορία της Ρέιτσελ Γουόνγκ.

Όταν είδε ένα αίτημα σύνδεσης από τον Σαμ Σότσουκ, δεν ήταν σίγουρη αν επρόκειτο για επαγγελματική γνωριμία ή για κάτι περισσότερο.

Εκείνος της έγραψε ότι είχαν πιθανότατα κοινούς γνωστούς και συναδέλφους και της πρότεινε να βρεθούν για καφέ. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι την είχε δει αρχικά στο Tinder.

Η Γουόνγκ έδειξε το μήνυμα στους συναδέλφους της, οι οποίοι γνώριζαν τον Σότσουκ και μίλησαν θετικά για εκείνον. Έπειτα κοίταξε προσεκτικότερα το LinkedIn προφίλ του: κοινός επαγγελματικός κύκλος, φιλοδοξία, ενδιαφέρουσα πορεία.

Αποφάσισε να αποδεχτεί το αίτημα σύνδεσης και η πρώτη τους επικοινωνία παρέμεινε απολύτως επαγγελματική.

Χρόνια αργότερα, οι δύο τους σχεδιάζουν πλέον τον γάμο τους.

Η ίδια περιγράφει τον Σότσουκ ως «την καλύτερη σύνδεση που έκανε ποτέ».

Γιατί το LinkedIn μπορεί να φαίνεται πιο ελκυστικό από ένα dating app

Το ενδιαφέρον για το LinkedIn δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί.

Σε αντίθεση με ένα τυπικό dating profile, ένα επαγγελματικό προφίλ μπορεί να προσφέρει πολλές πληροφορίες για τη ζωή κάποιου:

τι έχει σπουδάσει,

πού εργάζεται,

ποια είναι η επαγγελματική του πορεία,

σε ποιους κλάδους κινείται,

τι στόχους φαίνεται να έχει,

ακόμη και ποιους κοινούς γνωστούς διαθέτει.

Για ορισμένους singles, αυτό λειτουργεί ως ένα είδος αρχικού «φίλτρου».

Δεν βλέπουν μόνο μια φωτογραφία και λίγες γραμμές περιγραφής, αλλά μια πιο δομημένη εικόνα της ζωής, της συνέπειας και των φιλοδοξιών του άλλου.

Το «dating fatigue» αλλάζει τους κανόνες

Η τάση συνδέεται με ένα ευρύτερο φαινόμενο: την κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών.

Μετά από χρόνια χρήσης Tinder, Bumble και άλλων dating apps, αρκετοί χρήστες δηλώνουν ότι έχουν κουραστεί από την αίσθηση ατελείωτης επιλογής και το συνεχές swipe.

Άλλοι επιστρέφουν σε speed dating, λέσχες τρεξίματος, χόμπι και δραστηριότητες στην πραγματική ζωή.

Και κάποιοι κοιτούν ακόμη και στο LinkedIn.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της πλατφόρμας είναι ότι οι γνωριμίες μπορούν να ξεκινήσουν από ένα πραγματικό κοινό ενδιαφέρον ή επαγγελματικό πλαίσιο, αντί από μια ξεκάθαρα ερωτική προσέγγιση.

Αυτό βέβαια είναι και το σημείο όπου αρχίζουν τα όρια.

Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο networking και το φλερτ

Η dating coach Τζέιμι Μπρόνσταϊν θεωρεί ότι το LinkedIn μπορεί να οδηγήσει σε γνωριμία, αλλά επιμένει ότι το πρώτο μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως συμβατό με τον επαγγελματικό χαρακτήρα της πλατφόρμας.

Η συμβουλή της είναι να ξεκινά η επικοινωνία από ένα αυθεντικό κοινό επαγγελματικό ενδιαφέρον και όχι από ένα ωμό φλερτ.

Μηνύματα όπως:

«Είσαι single;»

«Ελπίζω να μη σου φανεί περίεργο, αλλά…»

ή

«Είσαι πανέμορφη»

μπορούν πολύ εύκολα να θεωρηθούν αδιάκριτα ή ενοχλητικά, ειδικά σε έναν χώρο που ο άλλος χρησιμοποιεί για την επαγγελματική του ζωή.

Και αυτό είναι κρίσιμο, καθώς το ίδιο το LinkedIn ξεκαθαρίζει ότι επιδιώκει να προστατεύει τους χρήστες από ανεπιθύμητες ερωτικές προσεγγίσεις.

«Αν υπάρχει σπίθα, καλώς – Αν όχι, έκανες networking»

Η Έσμε Γκόρντον-Κρεγκ, 24χρονη δημοσιογράφος στο Λονδίνο, βίωσε ακριβώς αυτή τη μετάβαση από το επαγγελματικό στο προσωπικό.

Μετά το τέλος μιας πρακτικής άσκησης επικοινώνησε μέσω LinkedIn με πρώην συνάδελφο και του πρότεινε να συνεχίσουν μια συζήτηση για την επαγγελματική τους πορεία πίνοντας ένα ποτό.

Όταν κάθισαν σε μια παμπ, εκείνος τη ρώτησε ευθέως:

«Αυτό είναι ραντεβού, έτσι δεν είναι;»

Η απάντηση ήταν καταφατική.

Σήμερα, η ίδια εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το LinkedIn για επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει κάτι περισσότερο.

Η φιλοσοφία της είναι απλή: αν υπάρξει χημεία, έχει καλώς. Αν όχι, τουλάχιστον έχει δημιουργηθεί μια νέα επαγγελματική γνωριμία.

LinkedIn και… έλεγχος υποψήφιου συντρόφου

Υπάρχει και μια άλλη χρήση της πλατφόρμας: όχι για την πρώτη προσέγγιση, αλλά για το λεγόμενο «vetting».

Η Κέιτι Ιστόμιν, φοιτήτρια στο Cornell, αναφέρει ότι η ίδια και φίλες της κοιτούν τα LinkedIn προφίλ πιθανών συντρόφων για να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα σχετικά με τις σπουδές, τις δραστηριότητες και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους.

Για ανθρώπους με απαιτητικό πρόγραμμα ή έντονη καριέρα, το LinkedIn μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πρώτος τρόπος να διαπιστώσουν εάν ο άλλος έχει αντίστοιχους στόχους και τρόπο ζωής.

Υπάρχει όμως μια μικρή παγίδα: το LinkedIn ενημερώνει συχνά τους χρήστες για το ποιος επισκέφθηκε το προφίλ τους.

Άρα το διακριτικό «ψάξιμο» δεν είναι πάντα τόσο διακριτικό.

Την προσέγγισε για δουλειά – Κατέληξαν να παντρευτούν

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η ιστορία της οικονομικής συμβούλου Αμάλ Χαγισούφι και του Μουσταφά Μαντκάουρ.

Η Χαγισούφι επικοινώνησε αρχικά μέσω LinkedIn επειδή αναζητούσε υποψήφιο για μια ανοιχτή θέση στην ομάδα της.

Ο Μαντκάουρ δεν ενδιαφέρθηκε για τη δουλειά και αρχικά αγνόησε τα μηνύματά της.

Αργότερα, όμως, την είδε σε dating app.

Τότε επέστρεψε στο LinkedIn προφίλ της και σχημάτισε διαφορετική εικόνα. Του φάνηκε προσανατολισμένη στην καριέρα, φιλόδοξη και πρόθυμη να εξελιχθεί.

Της έστειλε ξανά μήνυμα στο LinkedIn, αυτή τη φορά δίνοντάς της τον αριθμό τηλεφώνου του και εξηγώντας ότι εξακολουθούσε να μην ενδιαφέρεται για τη θέση εργασίας — αλλά θα τον ενδιέφερε ένα ραντεβού.

Η ίδια βρήκε την προσέγγιση πιο φυσική από πολλά μηνύματα που είχε λάβει σε dating apps.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σχέση και τελικά σε γάμο.

Είναι λοιπόν το LinkedIn το νέο Tinder;

Όχι ακριβώς.

Το LinkedIn παραμένει επαγγελματική πλατφόρμα και δεν έχει σχεδιαστεί για dating. Το ότι ορισμένες γνωριμίες καταλήγουν σε σχέση δεν σημαίνει ότι κάθε connection request κρύβει ερωτική πρόθεση ούτε ότι ο επαγγελματικός χώρος πρέπει να μετατραπεί σε πεδίο φλερτ.

Η τάση, όμως, δείχνει κάτι ευρύτερο για τις σύγχρονες σχέσεις.

Όσο οι χρήστες κουράζονται από τη μηχανική λογική των dating apps, αναζητούν περιβάλλοντα όπου μπορούν να μάθουν περισσότερα για τον άλλον πριν αποφασίσουν αν αξίζει να επενδύσουν χρόνο σε μια γνωριμία.

Και ένα LinkedIn profile, με τη φωτογραφία, τη δουλειά, τις σπουδές, τις επαγγελματικές επιλογές και τους κοινούς γνωστούς, προσφέρει ακριβώς αυτό που συχνά λείπει από το swipe: περισσότερο πραγματικό πλαίσιο γύρω από τον άνθρωπο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο της ψηφιακής εποχής: ενώ το LinkedIn σχεδιάστηκε για να βρίσκεις την επόμενη δουλειά σου, κάποιοι φαίνεται ότι εκεί βρίσκουν τελικά και τον άνθρωπο με τον οποίο θέλουν να μοιραστούν τη ζωή τους.