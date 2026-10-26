Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπου ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια μετά την ακύρωση προγραμματισμένης εκδήλωσης του ακροδεξιού ακτιβιστή Βίτο Κίλες. Ομάδες κουκουλοφόρων έστησαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, με τις συλλήψεις να φτάνουν περίπου τις 20.

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα eldiario.es, οι ταραχές ξεκίνησαν στην περιοχή Ντεούστο, κοντά στο ομώνυμο πανεπιστήμιο, και επεκτάθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων η περιοχή γύρω από τον πύργο Iberdrola.

Ο υπουργός Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων, Μπίνγκεν Θουπίρια, ανακοίνωσε ότι περίπου 20 άτομα συνελήφθησαν, με αρκετούς από τους συλληφθέντες να είναι ανήλικοι.

🇪🇸 | Terroristas de la kale borroka usan como excusa la visita de Vito Quiles para quemar coches y contenedores en Bilbao. https://t.co/dvEMsCMnE9 — HerQles (@herqles_es) October 26, 2026

Οδοφράγματα, φλεγόμενα αυτοκίνητα και επιθέσεις σε καταστήματα

Η ένταση άρχισε να κλιμακώνεται περίπου στις 18:30, όταν ομάδες ατόμων παρέμειναν στην περιοχή όπου είχαν προηγηθεί κινητοποιήσεις κατά της επίσκεψης του Κίλες.

Λίγο μετά τις 19:15, πυκνοί καπνοί και φλόγες υψώνονταν από τη λεωφόρο Χοσέ Αντόνιο Αγκίρε, όπου είχαν στηθεί οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων.

Οι συγκεντρωμένοι πετούσαν φωτοβολίδες, ενώ στις φλόγες τυλίχθηκαν σταθμευμένα αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως οδόφραγμα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση διαδοχικών εστιών φωτιάς, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις και λεηλασίες καταστημάτων.

Ισχυρές δυνάμεις της βασκικής αστυνομίας Ertzaintza αναπτύχθηκαν εκ νέου στην περιοχή περίπου στις 19:40, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Οι πρώτες εννέα συλλήψεις είχαν πραγματοποιηθεί έως τις 20:15, ενώ ο αριθμός αυξήθηκε σταδιακά σε περίπου 20.

Disturbios en Bilbao después de cancelarse un acto de Vito Quiles. https://t.co/Uux0DPVzZb — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 26, 2026

Αντιδράσεις για την αποχώρηση αστυνομικών πριν από τις ταραχές

Η διαχείριση της αστυνομικής επιχείρησης προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί προληπτικά αποσύρθηκαν από ορισμένα σημεία λίγο πριν ξεσπάσουν τα σοβαρότερα επεισόδια.

Το αστυνομικό συνδικάτο Erne επέκρινε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η ακύρωση μιας εκδήλωσης δεν σημαίνει πως παύει να υφίσταται ο κίνδυνος επεισοδίων.

Το συνδικάτο ζήτησε εξηγήσεις από την πολιτική ηγεσία, καταγγέλλοντας παράλληλα ελλείψεις στην έγκαιρη ενημέρωση των αστυνομικών.

Esperamos que las fobias se le hayan pasado ya y la entrevista a Santiago no sea descarada. — Spainball (@Espball) October 26, 2026

«Τα επεισόδια ήταν προσχεδιασμένα», υποστηρίζει η βασκική κυβέρνηση

Το υπουργείο Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων ανέφερε ότι ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθεί για την παρουσία του Βίτο Κίλες κατευθύνθηκε προς το αστυνομικό τμήμα του Ντεούστο, πετώντας πέτρες και προκαλώντας καταστροφές.

BREAKING: Footage showing the riots in Bilbao, Spain, this evening. https://t.co/59r6ps82iv — World Source News (@Worldsource24) October 26, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Κίλες είχε γνωστοποιήσει εγγράφως την ακύρωση της εκδήλωσής του από τις 16:06, αρκετές ώρες πριν από την κορύφωση των επεισοδίων.

Η βασκική κυβέρνηση εκτίμησε ότι οι ταραχές ήταν προσχεδιασμένες, με σκοπό την πρόκληση βίαιων επεισοδίων.

«Απαράδεκτο, φτάνει πια», λέει ο πρόεδρος της Χώρας των Βάσκων

Ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων, Ιμανόλ Πραδάλες, καταδίκασε τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες καταστροφές από οργανωμένες ομάδες.

«Με ανησυχεί βαθύτατα. Είναι ανυπόφορο. Απαράδεκτο. Φτάνει πια!», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι εκατοντάδες πολίτες είχαν προηγουμένως διαδηλώσει ειρηνικά.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Μπιλμπάο, Χουάν Μαρία Αμπούρτο, χαρακτήρισε «φασίστες» όσους συμμετείχαν στις καταστροφές.

‼️Disturbios en Bilbao por un acto de 🎙️Vito Quiles. ➡️El acto ha sido cancelado. https://t.co/oRY7AkM8VF — Electodatos (@electodatos) October 26, 2026

Τη βία καταδίκασε και η εκπρόσωπος του EH Bildu, Μαρία δελ Ρίο, ξεκαθαρίζοντας ότι η βασκική αυτονομιστική αριστερά απορρίπτει τα επεισόδια που ακολούθησαν τις ειρηνικές κινητοποιήσεις.

Χιλιάδες φοιτητές είχαν διαδηλώσει κατά της επίσκεψης

Νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί δύο μεγάλες αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στο Μπιλμπάο, με τη συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών και άλλων διαδηλωτών.

Οι συμμετέχοντες κατηγορούσαν τον Βίτο Κίλες ότι προωθεί ακροδεξιές, ρατσιστικές και σεξιστικές αντιλήψεις.

Το Πανεπιστήμιο του Ντεούστο είχε αναστείλει προληπτικά τις δραστηριότητές του από τις 14:00 και είχε κλείσει τις εγκαταστάσεις του στις 15:00, έπειτα από συστάσεις της αστυνομίας.

Το πανεπιστήμιο διευκρίνισε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη διοργάνωση της εκδήλωσης.