Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα προγνωστικά δεδομένα για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να εφιστά την προσοχή για ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα.

Τα τρία μεγάλα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα, ICON-EU, ECMWF και GFS, συγκλίνουν ως προς την πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων την Τετάρτη, παρουσιάζουν όμως μεγάλες αποκλίσεις σχετικά με την έντασή τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Θεσσαλία, όπου το πιο επιβαρυμένο προγνωστικό σενάριο δίνει σχεδόν 250 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης.

Κολυδάς: Από 48 έως σχεδόν 250 χιλιοστά βροχής στα προγνωστικά μοντέλα

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών μοντέλων για το μεγαλύτερο προβλεπόμενο ημερήσιο ύψος βροχής στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα:

ICON-EU: Προβλέπει μέγιστο ύψος βροχής 249,8 χιλιοστά στη Θεσσαλία.

ECMWF: Εκτιμά μέγιστο ύψος 102,8 χιλιοστά, επίσης στη Θεσσαλία.

GFS: Εμφανίζεται πιο συγκρατημένο, με μέγιστο ύψος 48,4 χιλιοστά.

Οι διαφορές αυτές αναδεικνύουν την αβεβαιότητα ως προς την ακριβή ένταση των φαινομένων, χωρίς ωστόσο να αναιρούν την ανάγκη αυξημένης προσοχής.

Ο μετεωρολόγος καλεί τους πολίτες να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις επίσημες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία συμπίπτει με τις παρελάσεις και τις αυξημένες μετακινήσεις για την εθνική επέτειο.

⚠️⚠️ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ – ΔΩΣΤΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, καθώς τα τρία μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, ICON-EU, ECMWF και GFS, αποτυπώνουν την πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, οι διαφορές τους ως προς την ένταση των φαινομένων είναι ιδιαίτερα μεγάλες. 📌Το ICON-EU εμφανίζει ένα εξαιρετικά ισχυρό σήμα βροχόπτωσης στη Θεσσαλία, με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο 24ωρο ύψος στην ελληνική επικράτεια να φτάνει τα 249,8 mm. 📌Το ECMWF δίνει επίσης σημαντικές βροχοπτώσεις, αλλά αισθητά χαμηλότερες, με μέγιστο στην Ελλάδα τα 102,8 mm, επίσης στη Θεσσαλία. 📌Αντίθετα, το GFS είναι αρκετά πιο συγκρατημένο, περιορίζοντας το αντίστοιχο μέγιστο στα 48,4 mm. Παρά τις αποκλίσεις, το κοινό στοιχείο των προγνώσεων είναι ότι η Τετάρτη απαιτεί αυξημένη μετεωρολογική προσοχή, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή συμπίπτει με τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις της 28ης Οκτωβρίου. ⚠️Η ανησυχία ενισχύεται από το σημερινό έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει κόκκινη προειδοποίηση για την Τετάρτη στη Μαγνησία, την περιοχή της Λάρισας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Αττικής και του ανατολικού Αιγαίου. @CivPro_GR — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 26, 2026

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις εξής περιοχές:

Κόκκινη προειδοποίηση:

Μαγνησία και περιοχή Λάρισας, έως αργά τη νύχτα.

Σποράδες και Εύβοια, έως αργά το βράδυ.

Δωδεκάνησα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση:

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, έως αργά το βράδυ.

Ανατολική Στερεά, κυρίως Φθιώτιδα και Βοιωτία, κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Αττική, από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι.

Τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

🎯Η νέα προγνωστική ανάλυση του #FLOODS αναδεικνύει τη Μαγνησία και το Πήλιο ως τις περιοχές με το ισχυρότερο σήμα βροχόπτωσης σε επίπεδο λεκάνης απορροής κατά το επόμενο 72ωρο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται επίσης οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, ενώ σημαντικά ύψη βροχής προβλέπονται και σε λεκάνες της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. ✅Το κρίσιμο διάστημα εντοπίζεται γύρω από την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με ορισμένα 24ωρα να ολοκληρώνονται τις πρώτες ώρες της Πέμπτης. Οι προβλεπόμενες τιμές αποτελούν ένδειξη αυξημένης υδρομετεωρολογικής επιβάρυνσης και όχι αυτόνομη πλημμυρική προειδοποίηση. ✅Η σημαντικότερη συμβολή του FLOODS είναι ότι μεταφέρει την προγνωστική ανάλυση από το μεμονωμένο σημείο βροχόπτωσης στη συνολική επιβάρυνση της λεκάνης, δημιουργώντας μια ουσιαστική βάση για την έγκαιρη ιεράρχηση των περιοχών που χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση. ✅Η λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρού–Πηλίου εμφανίζει τη σημαντικότερη επιβάρυνση: 99,9 mm σε 24 ώρες, 37,6 mm σε 6 ώρες και 21,3 mm σε 3 ώρες. Ο ορεινός χαρακτήρας του Πηλίου και οι σχετικά μικρές λεκάνες με έντονες κλίσεις καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική την κατανομή της βροχής στον χώρο και στον χρόνο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ : https://t.co/oI6TjYgciP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 26, 2026

Τι προβλέπεται για την Αττική και τις παρελάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού στην Αττική, όπου η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι.

Το χρονικό αυτό διάστημα συμπίπτει με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και παρελάσεις για την εθνική επέτειο.

Ωστόσο, η προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα δεν συνεπάγεται αυτομάτως ακύρωση των παρελάσεων, καθώς τυχόν σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη (27/10), με την ΕΜΥ να προβλέπει ισχυρά φαινόμενα:

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και ξανά από το βράδυ.

Στην ανατολική Στερεά, κυρίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, από αργά το βράδυ.

Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι.

Στη Μαγνησία και την περιοχή της Λάρισας από τις βραδινές ώρες.

Για τις παραπάνω περιοχές προβλέπεται πορτοκαλί προειδοποίηση κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στο έκτακτο δελτίο.

Σε κατάσταση Red Code η Αττική και άλλες περιοχές έως την Πέμπτη

Με βάση το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου τις ακόλουθες περιοχές:

Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας.

Την Περιφέρεια Αττικής.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων.

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικά για την Αττική και το Βόρειο Αιγαίο, η κινητοποίηση αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις προηγούμενων βροχοπτώσεων.

Η κατάσταση Red Code αφορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και δεν ταυτίζεται με το χρωματικό επίπεδο της μετεωρολογικής προειδοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν τα αρμόδια συντονιστικά όργανα, ώστε να εξεταστούν τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.