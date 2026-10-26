Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα προγνωστικά δεδομένα για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να εφιστά την προσοχή για ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα.

Τα τρία μεγάλα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα, ICON-EU, ECMWF και GFS, συγκλίνουν ως προς την πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων την Τετάρτη, παρουσιάζουν όμως μεγάλες αποκλίσεις σχετικά με την έντασή τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Θεσσαλία, όπου το πιο επιβαρυμένο προγνωστικό σενάριο δίνει σχεδόν 250 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης.

Κολυδάς: Από 48 έως σχεδόν 250 χιλιοστά βροχής στα προγνωστικά μοντέλα

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών μοντέλων για το μεγαλύτερο προβλεπόμενο ημερήσιο ύψος βροχής στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα:

  • ICON-EU: Προβλέπει μέγιστο ύψος βροχής 249,8 χιλιοστά στη Θεσσαλία.
  • ECMWF: Εκτιμά μέγιστο ύψος 102,8 χιλιοστά, επίσης στη Θεσσαλία.
  • GFS: Εμφανίζεται πιο συγκρατημένο, με μέγιστο ύψος 48,4 χιλιοστά.

Οι διαφορές αυτές αναδεικνύουν την αβεβαιότητα ως προς την ακριβή ένταση των φαινομένων, χωρίς ωστόσο να αναιρούν την ανάγκη αυξημένης προσοχής.

Ο μετεωρολόγος καλεί τους πολίτες να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις επίσημες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία συμπίπτει με τις παρελάσεις και τις αυξημένες μετακινήσεις για την εθνική επέτειο.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις εξής περιοχές:

Κόκκινη προειδοποίηση:

  • Μαγνησία και περιοχή Λάρισας, έως αργά τη νύχτα.
  • Σποράδες και Εύβοια, έως αργά το βράδυ.
  • Δωδεκάνησα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση:

  • Νησιά ανατολικού Αιγαίου, έως αργά το βράδυ.
  • Ανατολική Στερεά, κυρίως Φθιώτιδα και Βοιωτία, κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.
  • Αττική, από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι.

Τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Τι προβλέπεται για την Αττική και τις παρελάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού στην Αττική, όπου η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης έως το μεσημέρι.

Το χρονικό αυτό διάστημα συμπίπτει με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και παρελάσεις για την εθνική επέτειο.

Ωστόσο, η προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα δεν συνεπάγεται αυτομάτως ακύρωση των παρελάσεων, καθώς τυχόν σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη (27/10), με την ΕΜΥ να προβλέπει ισχυρά φαινόμενα:

  • Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και ξανά από το βράδυ.
  • Στην ανατολική Στερεά, κυρίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, από αργά το βράδυ.
  • Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.
  • Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
  • Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι.
  • Στη Μαγνησία και την περιοχή της Λάρισας από τις βραδινές ώρες.

Για τις παραπάνω περιοχές προβλέπεται πορτοκαλί προειδοποίηση κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στο έκτακτο δελτίο.

Σε κατάσταση Red Code η Αττική και άλλες περιοχές έως την Πέμπτη

Με βάση το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου τις ακόλουθες περιοχές:

  • Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.
  • Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας.
  • Την Περιφέρεια Αττικής.
  • Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων.
  • Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικά για την Αττική και το Βόρειο Αιγαίο, η κινητοποίηση αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις προηγούμενων βροχοπτώσεων.

Η κατάσταση Red Code αφορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και δεν ταυτίζεται με το χρωματικό επίπεδο της μετεωρολογικής προειδοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν τα αρμόδια συντονιστικά όργανα, ώστε να εξεταστούν τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.