Η Αλέξια Πουτέγιας είναι η νικήτρια της Χρυσής Μπάλας Γυναικών για το 2026, με την σπουδαία Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια να προσθέτει ακόμη μία σπουδαία ατομική διάκριση στην καριέρα της.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Πουτέγιας κατακτά το βραβείο, μετά τις διαδοχικές επιτυχίες της το 2021 και το 2022.

Έτσι, ισοφαρίζει το ρεκόρ της Αϊτάνα Μπονματί, η οποία είχε αναδειχθεί κορυφαία ποδοσφαιρίστρια του κόσμου τρεις συνεχόμενες χρονιές, από το 2023 έως το 2025.