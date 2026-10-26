Η Αλέξια Πουτέγιας είναι η νικήτρια της Χρυσής Μπάλας Γυναικών για το 2026, με την σπουδαία Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια να προσθέτει ακόμη μία σπουδαία ατομική διάκριση στην καριέρα της.
Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Πουτέγιας κατακτά το βραβείο, μετά τις διαδοχικές επιτυχίες της το 2021 και το 2022.
Έτσι, ισοφαρίζει το ρεκόρ της Αϊτάνα Μπονματί, η οποία είχε αναδειχθεί κορυφαία ποδοσφαιρίστρια του κόσμου τρεις συνεχόμενες χρονιές, από το 2023 έως το 2025.
ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d’Or winner! #ballondor https://t.co/hctM4DvwuB— Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026