Μια πρόταση γάμου έκλεψε για λίγο την παράσταση στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κολωνία, με τον τραγουδιστή να συμμετέχει στην έκπληξη και να αναζητά από τη σκηνή τη γυναίκα που βρισκόταν στο επίκεντρό της.

Το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 8.000 θεατές συγκεντρώθηκαν στη Lanxess Arena για να απολαύσουν τον καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους ήταν και η Δέσποινα, ο σύντροφος της οποίας είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη εμφάνιση για να της ζητήσει να παντρευτούν.

Η αναζήτηση από το μικρόφωνο και η έκπληξη στη σκηνή

Σε κάποιο σημείο της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε το πρόγραμμά του και άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα το όνομα «Δέσποινα», αναζητώντας τη μέσα στο πλήθος. Οι θεατές προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε, ενώ εκείνη ανέβηκε λίγο αργότερα στη σκηνή, χωρίς να γνωρίζει τι την περίμενε.

Εκεί αποκαλύφθηκε η έκπληξη που είχε οργανώσει ο σύντροφός της με τη βοήθεια του τραγουδιστή: μια πρόταση γάμου μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους.

Και το μουσικό σκηνικό ήταν έτοιμο. Ο Αργυρός χόρεψε μαζί με το ζευγάρι τις «Καμπάνες», δίνοντας στη ρομαντική στιγμή το τραγούδι που της ταίριαζε.