Ο Λουίς ντε λα Φουέντε αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στο πλαίσιο των βραβείων της Χρυσής Μπάλας.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική δουλειά του, οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για δεύτερη σερί χρονιά το βραβείο Johan Cruyff Trophy το κατακτά Ισπανός τεχνικός, καθώς πέρυσι το πήρε ο Ισπανός προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε.