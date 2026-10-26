Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην EuroLeague και τον ΕΣΑΚΕ.

Οι Πειραιώτες με τις καταγγελίες τους, ζητάνε πειθαρχικές κυρώσεις για όσα συνέβησαν στο ματς με την Μπασκόνια και για αναρτήσεις του Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προχώρησε σε δύο καταγγελίες, στην Ευρωλίγκα και τον ΕΣΑΚΕ κατά του κ.Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τόσο για τα όσα προσβλητικά διέπραξαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, όσο και για τις προσβλητικές (επιεικής χαρακτηρισμός) αναρτήσεις του κ.Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απέστειλε επίσημη επιστολή-καταγγελία προς την Euroleague, με θέμα τις σοβαρές παραβάσεις του πειθαρχικού κώδικα από τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Στις 22.10.2026 στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Baskonia Vitoria Gasteiz στο ΟΑΚΑ, εκατοντάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν από την τηλεοπτική μετάδοση του Αγώνα:

Α. Να κρατούν ένα προσβλητικό πανό, στο οποίο αναγράφονταν τα ακόλουθα:

«ΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ… ΜΑΥΡΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟ ΒΡΩΜΙΣΑΤΕ Γ@ΜΩ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Σημείωση: Η λέξη «ΠΕΙΡΑΙΑ» ήταν γραμμένη στο Πανό με κόκκινο χρώμα, γεγονός που δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι το περιεχόμενο του Πανό απευθυνόταν στον Σύλλογό μας, ο οποίος, όπως είναι ευρέως γνωστό, εδρεύει στον Πειραιά και φέρει τα ερυθρόλευκα χρώματα.

Β. Ταυτόχρονα με την ανάρτηση και δημόσια επίδειξη του πανό, να τραγουδούν εν χορώ το ακόλουθο χυδαίο σύνθημα:

«ΟΕ ΟΕ ΟΕ Η ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΕ ΦΟΡΜΑ ΡΙΓΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΟΛΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΙ Ο ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΦΑΙ»

Λίγες στιγμές αργότερα, ο κ. Γιαννακόπουλος δημοσίευσε στο Instagram, όπου διατηρεί λογαριασμό με το δημόσιο όνομα «dpg7000» και περισσότερους από 647.000 ακολούθους, αρκετές φωτογραφίες και βίντεο με ήχο από τα εν λόγω περιστατικά, τραβηγμένα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Με τον τρόπο αυτό διασφάλισε ότι το προσβλητικό περιεχόμενο του Πανό και του Συνθήματος δημοσιοποιήθηκε πλήρως και ότι ήταν ευκρινώς αναγνώσιμο και ακουστό, αντίστοιχα, από τουλάχιστον εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του Instagram, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αναδημοσιεύσεις.

Με τη δημοσίευση και τη δημόσια προβολή των εν λόγω περιστατικών μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο κ. Γιαννακόπουλος υιοθέτησε σαφώς, επιβεβαίωσε και επανέλαβε ως προσωπικές του δηλώσεις το συκοφαντικό περιεχόμενο του Πανό και του Συνθήματος.

Οι προαναφερθείσες συμπεριφορές των οπαδών του Παναθηναϊκού και του κ. Γιαννακόπουλου, καθώς και το περιεχόμενο του πανό και του συνθήματος, τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά, είναι προδήλως συκοφαντικές, προσβλητικές και απαξιωτικές έναντι του Συλλόγου μας και του προπονητή μας, κ. Γιώργου Μπαρτζώκα.

Βάσει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών και των εφαρμοστέων διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, με την παρούσα ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του κ. Γιαννακόπουλου για τα προαναφερθέντα περιστατικά, καθώς και την επιβολή και ανακοίνωση των κατάλληλων κυρώσεων.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΣΑΚΕ

Κατά του Δημήτριου Γιαννακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Με την παρούσα καταγγελία μας, Σας γνωστοποιούμε κατ’ άρθρον 55 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κανονισμού GBL το κατωτέρω αναφερόμενο πειθαρχικώς ελεγκτέο περιστατικό δημόσιων δυσφημιστικών δηλώσεων του πρώτου καταγγελλομένου, το οποίο έλαβε χώρα στις 23 Οκτωβρίου 2026 και επισύρει την επιβολή σε αμφότερους καταγγελλόμενους των προβλεπόμενων στις εφαρμοστέες διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού ποινών.

1. Το πρωί της 23ης Οκτωβρίου 2026 και ώρα περί 04.00 π.μ., ο ιδιοκτήτης της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός Δ. Γιαννακόπουλος προέβη, μέσω του διαδικτυακού λογαριασμού “dpg7000” που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram και “ακολουθείται” σήμερα από 661.000 και πλέον χρήστες, σε δημόσια ανάρτηση, που αποτελείτο από φωτογραφία του προπονητή της ομάδας μας Γεωργίου Μπαρτζώκα ομιλούντα σε συνέντευξη τύπου, επί της οποίας ο Δ. Γιαννακόπουλος αποτύπωσε – ανέγραψε δημόσιες συκοφαντικές, υβριστικές, απειλητικές και δυσφημιστικές δηλώσεις του σε βάρος, μεταξύ άλλων, της εταιρείας μας και του προπονητή μας Γ. Μπαρτζώκα. Η εν λόγω ανάρτηση παρατίθεται κατωτέρω και ενσωματώνεται αυτούσια στην παρούσα καταγγελία μας, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της:

2. Ειδικότερα, τα δυσφημιστικά, συκοφαντικά και υβριστικά περιεχόμενα της προαναφερόμενης ανάρτησης και δημόσιας δήλωσης του πρώτου καταγγελλομένου αναλύονται ως εξής:

«Και ξαναρωτάω ήρεμα…επειδή απλά σε εσάς δεν άρεσε, ζητούσατε ξένους διαιτητές και μέχρι τότε ξεπέσατε στην Α2»

Με την παραπάνω αναφορά του πρώτου καταγγελλομένου καθίσταται σαφές, σε συνδυασμό με όσα διατυπώνει ο ίδιος κατωτέρω και τη φωτογραφία του προπονητή μας, ότι ο πρώτος καταγγελλόμενος απευθύνεται δημόσια στην εταιρεία μας, η οποία τον Μάϊο του 2019 υποβιβάστηκε στο πρωτάθλημα Α2 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης.

(ii) «Τώρα που υπάρχει βρωμιά επίσημα, γιατί δεν σας νοιάζει; Δεν θέλετε να μάθετε αυτοί που κρατούν τις επενδύσεις μας στα χέρια τους βρέθηκαν με λεφτά;»

Η αναφορά αυτή πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασμό με το κατωτέρω υπό σκέλος της δημόσιας δήλωσης του πρώτου καταγγελλομένου.

(iii) «Έρχονται τσεσπού είρωνα !!! Όχι απλά πάρκινγκ 2 αλλά πολύ χειρότερα!»

Ο Δ. Γιαννακόπουλος αναφέρεται στο (απερίφραστα καταδικασθέν από εμάς) συμβάν υβριστικής επίθεσης που δέχθηκε ο προπονητής μας Γ. Μπαρτζώκας στο γήπεδο ΣΕΦ από ομάδα δραστών αυτοαποκαλούμενων ως οπαδών της ομάδας μας τον Οκτώβριο του 2014, μετά από ήττα της ομάδας μας σε αγώνα Κυπέλλου με την ΚΑΕ ΠΑΟ. Το εν λόγω συμβάν ο Γ. Μπαρτζώκας έχει περιγράψει δημόσια ως «σοκαριστικό» για τον ίδιο και έχει αναφέρει ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ.

Συνακόλουθα, η λέξη «τσεσπού», που είναι προφανής αναγραμματισμός της υβριστικής λέξης – έκφρασης «π@τσες» και η προσβλητική και απαξιωτική λέξη «είρωνα» είναι σαφές ότι απευθύνονται από τον πρώτο καταγγελλόμενο στον εικονιζόμενο στη φωτογραφία που αναρτά, τον προπονητή μας Γ. Μπαρτζώκα.

Ήτοι, με τις παραπάνω δημόσιες δηλώσεις του, ο πρώτος καταγγελλόμενος υβρίζει και προσβάλει τον προπονητή μας Γ. Μπαρτζώκα αλλά και ταυτόχρονα τον απειλεί ξεκάθαρα και ανενδοίαστα ότι θα καταστεί εκ νέου θύμα όχι μόνο προπηλακισμών αλλά πολύ χειρότερων, προφανώς βίαιων επιθέσεων εις βάρος της σωματικής του ακεραιότητας, τις οποίες ο πρώτος καταγγελλόμενος προδήλως επιδοκιμάζει και επιδιώκει. Προφανής σκοπός του πρώτου καταγγελλομένου είναι να προκαλέσει τρόμο και ανησυχία στον προπονητή μας Γ. Μπαρτζώκα, ώστε να μην δύναται να ασκήσει ήρεμος και απερίσπαστος τα καθήκοντά του και ούτως να επηρεαστεί αρνητικά η αγωνιστική απόδοση της ομάδας μας.

(iv) «Καμία φωτό με τη Βάσω βάλτε στο προφίλ της ΚΑΕ με σήμα το κεφάλι του κίναιδου! Κίναιδοι! Ε κίναιδοι του ελληνικού αθλητισμού».

Ο Δ. Γιαννακόπουλος ισχυρίζεται δημόσια με ανερυθρίαστα και χυδαία ψεύδη ότι δήθεν η ομάδα μας είναι εμπλεκόμενη στην υπό δικαστική διερεύνηση υπόθεση για ποινικά αδικήματα του Ν. 2725/1999 περί δωροδοκίας και δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων καλαθοσφαίρισης, στα πλαίσια της οποίας είναι κατηγορούμενη και έχει συλληφθεί, μεταξύ άλλων προσώπων, η διαιτητής καλαθοσφαίρισης Βασιλική Τσαρούχα.

Προτρέποντας την εταιρεία μας να θέσει στο ιστορικό έμβλημα του συλλόγου του Ολυμπιακού που φέρει η ομάδα μας το πρόσωπο της Β. Τσαρούχα, ο Δ. Γιαννακόπουλος παρουσιάζει ως γεγονός το απολύτως ψευδές και συκοφαντικό ότι η ομάδα μας είναι δήθεν συμμέτοχος ή συνεργός στα ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορείται η Β. Τσαρούχα, δηλαδή σε χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης και ότι η ομάδας μας έχει ευνοηθεί ή ωφεληθεί από τη διάπραξη των εν λόγω ισχυριζόμενων αδικημάτων.

Επιπροσθέτως, ο Δ. Γιαννακόπουλος προσβάλλει και θίγει ευθέως και καταφανώς το κύρος, την αξιοπρέπεια και τη φήμη της της ομάδας μας και των συμβόλων μας καθώς και τον αθλητικό σύλλογο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και τους απανταχού αθλητές και φιλάθλους και μέλη του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ σε όλα τα αθλήματα, όταν αποκαλεί αισχρά ως «κίναιδο» τον απεικονιζόμενο στο ιστορικό και χρησιμοποιούμενο για άνω των 100 ετών σήμα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ δαφνοστεφανωμένο έφηβο («το προφίλ της ΚΑΕ με σήμα το κεφάλι του κίναιδου»).

Προκειμένου να μην αφήσει την παραμικρή αμφιβολία περί του σαφέστατου και απροκάλυπτου δόλου του για την προσβολή των εννόμων αγαθών της προσωπικότητάς μας, ο Δ. Γιαννακόπουλος ολοκληρώνει την ανάρτησή του με τη φράση «Ε κίναιδοι του ελληνικού αθλητισμού!» με την οποία βάναυσα καθυβρίζει την εταιρεία μας, τον προπονητή μας, τους διοικούντες την εταιρεία μας καθώς και τους αθλητές μας και τα λοιπά μέλη της ομάδας μας και θίγει ευθέως την τιμή και την υπόληψή τους».