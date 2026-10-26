Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων στην Ορόμια της Αιθιοπίας, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία της χώρας. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και πέντε παιδιά, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ δεκάδες σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή.

Οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε το BBC περιγράφουν επιθέσεις σε τρεις περιοχές της Σίρκα. Ένας κάτοικος, που έχασε τον 75χρονο πατέρα του, έκανε λόγο για ενέδρα.

«Ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι και δεν είχαμε καμία προηγούμενη ενημέρωση. Μας περικύκλωσαν από τις τέσσερις κατευθύνσεις», δήλωσε.

Ethiopia: At least 47 Ethiopian Christians were killed, and another 18 hospitalized, in coordinated attacks targeting them in the Oromia region. Surviving witnesses claimed regional authorities collaborated with Islamist militias to carry out the massacre. Church leaders have repeatedly warned local authorities about armed groups entering the area, but received no serious response. This is not an isolated incident, but rather part of a pattern of targeted attacks against Ethiopian Christians, who militants conflate with Amhara ethnicity. This fusion of religious and ethnic violence against innocent Christians and their churches must not be tolerated. We condemn these evil acts and call for the protection of Ethiopia’s Christians. — Christian Emergency Alliance (@ChristianEmerg1) October 25, 2026

Κάηκαν 20 σπίτια-Καταγγελίες ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν σταμάτησαν την επίθεση

Η Ιερά Σύνοδος της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Τεβαχέντο ανακοίνωσε ότι 20 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά.

Εκκλησιαστικός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις επιθέσεις «σφαγή» και υποστήριξε ότι δυνάμεις ασφαλείας έφτασαν στο σημείο, χωρίς όμως να καταφέρουν να σταματήσουν τη βία.

Mourners gathered at Medhane Alem Orthodox Church in Asella, Oromia, for the funeral of Kassahun, who died in the hospital from injuries following the October 24 massacre of Ethiopian Orthodox Christians in Arsi. #Ethiopia #StopOrthodoxMassacre ⚠️When we are quite Abiy kills them, ⚠️Dont stop & be quite about Arusi ✝️ ስለ ኦርቶዶክስ ዝም አንለም✝️ — Ela ኢትዮጵያዊ ሰው (@Harujel) October 26, 2026

Η περιφερειακή κυβέρνηση δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα κατά των υπευθύνων. Αξιωματούχος απέδωσε την ευθύνη στη νεοσύστατη «Συμμαχία για την Επιβίωση», στην οποία συμμετέχει ο Απελευθερωτικός Στρατός των Ορόμο, γνωστός ως OLA.

Ο OLA δεν έχει σχολιάσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Στο παρελθόν, ωστόσο, έχει αρνηθεί την ευθύνη για παρόμοιες επιθέσεις εναντίον αμάχων.

«Είχαμε προειδοποιήσει, αλλά δεν έχει βρεθεί λύση»

Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδίκασε τη βία, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον χριστιανών έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.

«Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τις αξίες της χώρας που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη», ανέφερε.

Σε ανακοίνωσή της στο Facebook, υποστήριξε ότι είχε επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της ανασφάλειας σε διαφορετικά επίπεδα της κυβέρνησης, αλλά «μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση».

Εκατοντάδες νεκροί σε τέσσερα χρόνια

Η νέα αιματοχυσία προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων κατά τοπικών κοινοτήτων. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αιθιοπίας, μη κυβερνητική οργάνωση, ανέφερε σε έκθεση του Ιουλίου του 2026 ότι 458 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στην περιοχή μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με την έκθεση, ένοπλες ομάδες στοχοποιούσαν επανειλημμένα κατοίκους, ιδιαίτερα πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας Τεβαχέντο, σε επιθέσεις τις οποίες χαρακτήριζε θρησκευτικά υποκινούμενες.

Στην ίδια περιοχή έχουν καταγραφεί και επιθέσεις εναντίον μουσουλμάνων, ενώ κάτοικοι περιγράφουν τη βία ως συνδυασμό εθνοτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων.