Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αττική, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται σε δρόμο του Χολαργού λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Καρπάθου, στην περιοχή του Χολαργού, καθώς σημειώθηκε καθίζηση στο οδόστρωμα μετά την ισχυρή βροχόπτωση.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα στις μετακινήσεις των οδηγών, την ώρα που η κακοκαιρία επηρέαζε ήδη την κυκλοφορία σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισίας, κέντρο και Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Η έντονη βροχόπτωση έχει επιβαρύνει τις συνθήκες μετακίνησης, ενώ η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καρπάθου αποτελεί ένα ακόμη πρόβλημα που καταγράφεται στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή του Χολαργού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.