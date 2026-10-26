Μια ασυνήθιστη λίστα κινδύνων συνοδεύει την προετοιμασία της Anthropic για την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία πίσω από το Claude προειδοποιεί τους υποψήφιους επενδυτές ότι οι απειλές για την ανάπτυξή της δεν περιορίζονται στον ανταγωνισμό και στο κόστος: περιλαμβάνουν πολιτικές αντιδράσεις, περιορισμούς στην πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, ακόμη και κινδύνους για την ίδια την ανθρωπότητα από την τεχνολογία που αναπτύσσει.

Η Anthropic δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το ενημερωτικό έγγραφο S-1, που καταθέτουν στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι εταιρείες οι οποίες προετοιμάζουν δημόσια προσφορά μετοχών. Η κίνηση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πολιτικές θέσεις που μπορεί να της κοστίσουν

Σύμφωνα με το Politico, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις της για την ασφάλεια και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες αρχές.

Στους πιθανούς κινδύνους καταγράφει έρευνες, επιλεκτική εφαρμογή κανόνων και δυσμενή μεταχείριση σε κρατικές προμήθειες, καθώς και αποφάσεις για βίζες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εργαζομένους της.

Όπως επισημαίνει, οι θέσεις, οι αξίες και οι δηλώσεις των στελεχών της έχουν ήδη προκαλέσει επικρίσεις από πολιτικά πρόσωπα με επιρροή, εκπροσώπους της βιομηχανίας και ρυθμιστικές αρχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατονομάζεται άμεσα στη συγκεκριμένη προειδοποίηση, ωστόσο η σχέση της Anthropic με την κυβέρνησή του έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες συγκρούσεις.

Στα τέλη Ιουνίου, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ήρε περιορισμούς εξαγωγών για δύο μοντέλα της εταιρείας. Είχε προηγηθεί πολύμηνη αντιπαράθεση, στη διάρκεια της οποίας το Πεντάγωνο χαρακτήρισε την Anthropic κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα, μετά την άρνησή της να επιτρέψει τη χρήση των εργαλείων της σε ορισμένες επιθετικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Politico.

Προειδοποιεί και για την ίδια την τεχνολογία της

Ξεχωριστή θέση στο έγγραφο έχουν οι κίνδυνοι από την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic αναφέρει ότι ερευνητές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν προειδοποιήσει πως η τεχνολογία μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες ή ακόμη και να απειλήσει την ύπαρξη της ανθρωπότητας, εάν δεν αναπτυχθεί και δεν χρησιμοποιηθεί υπεύθυνα.

Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει τους ελέγχους των μοντέλων της πριν από την κυκλοφορία τους, ώστε να υπάρχουν κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας. Αναγνωρίζει, όμως, ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την επιτυχία των μέτρων της ούτε ότι ο υπόλοιπος κλάδος θα υιοθετήσει αντίστοιχες πρακτικές.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντάριο Αμοντέι, έχει εκφράσει δημοσίως ανάλογες ανησυχίες, προκαλώντας αντιδράσεις από άλλους επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών, αλλά και από τον ίδιο τον Τραμπ.

Η εξάρτηση από την Ταϊβάν και τα κέντρα δεδομένων

Στον κατάλογο των επιχειρηματικών κινδύνων περιλαμβάνεται επίσης η συγκέντρωση της παραγωγής προηγμένων ημιαγωγών στην Ταϊβάν. Γεωπολιτικές εντάσεις, απειλές από την Κίνα ή φυσικές καταστροφές θα μπορούσαν να διαταράξουν την προμήθεια των τσιπ που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των συστημάτων AI.

Κατά την εταιρεία, οι προσπάθειες ενίσχυσης της παραγωγής προηγμένων τσιπ εκτός Ταϊβάν, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ, βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη και πιο οργανωμένη αντίδραση στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων μπορεί να δυσκολέψει την εξασφάλιση της απαραίτητης υπολογιστικής ισχύος. Η Anthropic προειδοποιεί ότι η απώλεια ή μια σοβαρή διακοπή λειτουργίας μεγάλης εγκατάστασης δεν θα μπορούσε απαραίτητα να καλυφθεί από τις υπόλοιπες υποδομές της.