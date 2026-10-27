Η εκλογική μάχη στο Ισραήλ εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς οι εκτιμήσεις των τηλεοπτικών δικτύων δεν δίνουν ενιαία εικόνα για την κατανομή των εδρών. Σε ορισμένα exit polls, το μπλοκ της αλλαγής υπό τον Άιζενκοτ συγκεντρώνει περίπου 52 έδρες, ενώ ο συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υπολογίζεται στις 50.

Άλλες εκτιμήσεις εμφανίζουν το μπλοκ του Νετανιάχου με 55 έδρες έναντι 49 της αντιπολίτευσης, ενώ τα αραβικά κόμματα υπολογίζονται συνολικά στις 16 έδρες. Το βασικό συμπέρασμα, πάντως, είναι ότι κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ δεν εμφανίζεται να εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Παράλληλα, το Λικούντ του Νετανιάχου φέρεται να διατηρεί τη θέση του μεγαλύτερου μεμονωμένου κόμματος στην Κνεσέτ, γεγονός που διαφοροποιεί την εικόνα της εκλογικής βραδιάς από τη συνολική επίδοση των συνασπισμών.

Ιστορική επίδοση για τα αραβικά κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των αραβικών κομμάτων. Σύμφωνα με το exit poll του Channel 12, η «Ενιαία Λίστα» αναμένεται να εξασφαλίσει 11 έδρες και το Ra’am άλλες 7, ανεβάζοντας το σύνολο στις 18.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις από την επίσημη καταμέτρηση, θα πρόκειται για την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία αραβικών κομμάτων στην ιστορία του Ισραήλ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 15 εδρών που είχε καταγράψει η Κοινή Λίστα το 2020.

Η τελική κατανομή των εδρών θα καθορίσει και τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα αραβικά κόμματα στις μετεκλογικές διαβουλεύσεις.

Προβάδισμα στο μπλοκ της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να εξασφαλίζει πλειοψηφία (exit polls)

Σε μια κατακερματισμένη Κνεσέτ, όπου τα μικρότερα κόμματα θα αναδειχθούν σε «ρυθμιστές» των εξελίξεων, φέρεται να οδηγούν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, σύμφωνα με τα exit polls των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων στη χώρα.

Το αποκαλούμενο «μπλοκ της αλλαγής» υπό τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ φέρεται να εξασφαλίζει 52-53 έδρες (επί συνόλου 120) στην Κνεσέτ, ενώ ο συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλέπεται να κερδίσει 50 έδρες.

Στα αξιοσημείωτα των βουλευτικών εκλογών είναι οι εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις των αραβικών κομμάτων, τα οποία εκτιμάται πως θα καταλάβουν 17-18 έδρες.

Αναλυτικά οι εκτιμήσεις για τα δύο κύρια μπλοκ, έχουν ως εξής:

Στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ:

Το κεντρώο κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ εξασφαλίζει 21-22 έδρες.

Το κεντροδεξιό κόμμα Μπεγιάχαντ (Μαζί) του Ναφτάλι Μπένετ 12-14 έδρες.

Οι Δημοκρατικοί, με επικεφαλής τον Γιαΐρ Γκολάν, εξασφαλίζει 9-10 έδρες.

Το συντηρητικό κόμμα «Ισραέλ Μπειτένου» («Ισραήλ το σπίτι μας») του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν 7-9 έδρες.

Στο μπλοκ του Νετανιάχου και των συμμάχων του:

Το Λικούντ, με επικεφαλής τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξασφαλίζει 24-25 έδρες.

Το ακροδεξιό κόμμα Οτσμά Γεχουντίτ («Εβραϊκή Ισχύς») του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ 6-7 έδρες.

Το υπερορθόδοξο κόμμα UTJ (Ενωμένη Ιουδαϊκή Τορά) του Γιαακόβ Άσερ 6-7 έδρες.

Το υπερορθόδοξο Σας, με επικεφαλής τον Αριέχ Ντέρι, 6-8 έδρες

Το ακροδεξιό κόμμα «Θρησκευτικός Σιωνισμός» του Μπεζαλέλ Σμότριτς εξασφαλίζει 6-7 έδρες.

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων αναμένεται να καθυστερήσει για μέρες.

Σε επίπεδα ρεκόρ κυμάνθηκε το ποσοστό συμμετοχής, το οποίο ανήλθε στο 77,7% – αυξημένο κατά περίπου 7 μονάδες σε σύγκριση με πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Επικαλούμενη το υψηλό ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες, η κεντρική εκλογική επιτροπή είχε απορρίψει το απόγευμα αίτημα του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας.

Ρεκόρ συμμετοχής στις κάλπες του Ισραήλ

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η συμμετοχή των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδόθηκαν, στο 74,3% είχε φτάσει η συμμετοχή έως τις 21:00, μία ώρα πριν από το προγραμματισμένο κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Το ποσοστό αυτό ήταν το υψηλότερο για τη συγκεκριμένη ώρα από το 1988, ενώ παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο η τελική συμμετοχή να ξεπεράσει το 80%.

Έως τις 20:00 είχαν ψηφίσει συνολικά 5.449.277 πολίτες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, την ένταση στη Δυτική Όχθη και την αντιπαράθεση με το Ιράν. Για πολλούς ψηφοφόρους, η αναμέτρηση αποτελεί κρίση για την πολιτική του Νετανιάχου και τους χειρισμούς της κυβέρνησής του μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πότε θα ξεκαθαρίσει η εικόνα

Η πλήρης εικόνα δεν αναμένεται να διαμορφωθεί αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν, περίπου 600.000 ψήφοι από ειδικά εκλογικά τμήματα, κυρίως στρατιωτικών, ενδέχεται να μην έχουν καταμετρηθεί πλήρως πριν από την Πέμπτη. Οι ψήφοι αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 10% του συνόλου και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική κατανομή των εδρών.

Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις πολιτικές παρατάξεις και θα αναθέσει τη διερευνητική εντολή στον υποψήφιο που θα εκτιμήσει ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ.

Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες συμμαχίες για τη συγκρότηση κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Το αποτέλεσμα των εκλογών παραμένει, επομένως, ανοιχτό, με τις επίσημες ανακοινώσεις και τις μετεκλογικές συμμαχίες να κρίνουν ποιος θα αναλάβει τελικά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.