Με σημαντική παρουσία στις μεταγλωττίσεις αγαπημένων παραγωγών όπως ο «Βασιλιάς των Λιονταριών» και ο «Πινόκιο», αλλά και με πολυετή διαδρομή στο θεατρικό σανίδι, ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης απεβίωσε, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Την είδηση για την απώλεια του ηθοποιού Αλέξη Σταυράκη έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Αντίο Αλέξη! Ένας σπουδαίος ηθοποιός μας που λάμπρυνε το θέατρο μας με σπουδαίους ρόλους, στην Επίδαυρο και στο Εθνικό Θέατρο, που είχε αποτραβηχτεί αρκετά χρόνια, έφυγε από τη ζωή».

Η κοινή τους αφετηρία και η προσφορά στην τέχνη

Ο Σπύρος Μπιμπίλας στάθηκε παράλληλα στους δεσμούς που τους συνέδεαν από τα πρώτα τους βήματα, καθώς και στο αποτύπωμα που άφησε ο εκλιπών στην υποκριτική:

«Είχα την τύχη να έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή τη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου. Αντίο Αλέξη Σταυράκη! Σ’ ευχαριστούμε για όσα έδωσες στην τέχνη μας».

Ο εκλιπών είχε διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας.