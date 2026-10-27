Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Αλεξάντερ Ζαουέ της Μπαστιά, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, κάνει λόγο το Africa Foot.

Το όνομα του 21χρονου επιθετικού χαφ από την Ακτή Ελεφαντοστού είχε ακουστεί και το καλοκαίρι για τους «ερυθρόλευκους» χωρίς όμως να υπάρξουν εξελίξεις, το ενδιαφέρον όμως για την απόκτησή του παραμένει.

Αυτό αναφέρει σε νέο δημοσίευμα το Africa Foot, το οποίο τονίζει πως ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει επαφές με τη Μπαστιά καθώς παρακολουθεί εδώ και καιρό τον Ζαουέ και θεωρεί πως αξίζει να επενδύσει προχωρώντας στην απόκτησή του.

Ο Ιβοριανός μεσοεπιθετικός μετράει επτά συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τη γαλλική ομάδα έχοντας πετύχει και ένα γκολ, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε 3 γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 38 συμμετοχές.