Στο πρόσφατο ματς του Ολυμπιακού με την Καλαμάτα υπήρξε εύλογα ικανοποίηση σε όλους στο μεγάλο λιμάνι. Όχι βέβαια επειδή «σκοτώθηκε» κάνα -ποδοσφαιρικό- θηρίο. Απλά η εικόνα των ερυθρόλευκων ήταν διασκεδαστική. Σ’ ένα ματς που σκόραρε πέντε γκολ και δημιούργησε ευκαιρίες για περισσότερα, και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία που προέρχονταν από πολύτιμα αλλά «φτωχά» σκορ, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να είναι και πιο χορταστικός. Πως τα κατάφερε; Απλό είναι. Είχαν όλοι οι παίκτες του συμμετοχή στο ματς και καλή απόδοση.

Για ποιους… τρίβουν τα χέρια τους στο Λιμάνι και η «πρόβλεψη» του City Group για ξένο άσο του Ολυμπιακού που θα «απογειωθεί». Διαβάστε στο Sportdog.gr