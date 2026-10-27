Τα 92 του χρόνια συμπληρώνει σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, με τη Finos Film να προβαίνει σε μια δημόσια αφιερωματική ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον τιμήσει.

Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε ένα βίντεο που περιλαμβάνει χαρακτηριστικές στιγμές του ηθοποιού από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη», συνοδεύοντάς το με το εξής μήνυμα:

«Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές στον Γιώργο Κωνσταντίνου για τα γενέθλιά του! Κύριε Γιώργο μας να είστε γερός, δημιουργικός, και να ονειρεύονται πάντα για εσάς!».

Μια διαδρομή πέντε δεκαετιών στη σκηνή και την οθόνη

Με μια διαδρομή που ξεπερνά τα 50 έτη, ο Γιώργος Κωνσταντίνου διατήρησε την προσωπική του υποκριτική ταυτότητα χωρίς να εγκλωβιστεί σε συγκεκριμένους τύπους ρόλων, αφήνοντας το αποτύπωμά του στον ελληνικό κινηματογράφο μέσα από τις πολυάριθμες συμμετοχές του και τις ατάκες που επικράτησαν στον χρόνο.

Πέρα από την παρουσία του μπροστά από τις κάμερες και στο θεατρικό σανίδι, ο ίδιος δραστηριοποιήθηκε με την ίδια συνέπεια τόσο στη σκηνοθεσία όσο και στη συγγραφή σεναρίων για την τηλεόραση, το θέατρο και τον σινεμά.