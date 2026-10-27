Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του αρτοποιείου «Το Χωριάτικο», καθώς στοιχεία που φέρονται να περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία αποτυπώνουν ένα δίκτυο επαφών των κατηγορουμένων με πρόσωπα που συνδέονται με δημόσιες υπηρεσίες και θεσμικούς φορείς.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο Live News του Mega, στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε δώρα προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν ύποπτες συναλλαγές και επαφές με υπευθύνους κτηματικών υπηρεσιών σε νησιά.

Στο ίδιο πλαίσιο, φέρεται να καταγράφεται επαφή με δήμαρχο μεγάλου ελληνικού νησιού, καθώς και παράδοση εγγράφων που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην κατοχή συγκεκριμένων προσώπων.

Επιπλέον, υπό διερεύνηση βρίσκονται πληροφορίες για αστυνομικούς που φέρονται να ενημέρωναν για επικείμενους ελέγχους σε στριπτιζάδικα και νυχτερινά κέντρα. Οι συγκεκριμένες αναφορές αξιολογούνται από τις Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις δραστηριότητες του κυκλώματος και τις πιθανές διασυνδέσεις του.

Η λίστα με το «λάδι», τα ονόματα και τα ποσά

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει μια λίστα που, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, φέρεται να εντοπίστηκε στην κατοχή μελών του κυκλώματος. Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναγράφεται η λέξη «λάδι», δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά.

Οι ερευνητές εξετάζουν το περιεχόμενο των καταχωρίσεων, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν τα ποσά και εάν συνδέονται με πιθανές δωροδοκίες κρατικών λειτουργών ή άλλου είδους συναλλαγές.

Η συγκεκριμένη λίστα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η σημασία των επιμέρους καταχωρίσεων.

Η παλαιότερη έρευνα για τον επιχειρηματία και οι αχυράνθρωποι

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, η επιχειρηματική δραστηριότητα του βασικού κατηγορουμένου είχε απασχολήσει τις Αρχές και πριν από περίπου 10 έως 15 χρόνια.

Τότε είχαν εξεταστεί υποθέσεις που αφορούσαν σχέσεις μεταξύ αρτοποιείων, νυχτερινών κέντρων και κυκλωμάτων μαστροπείας. Ορισμένες από αυτές οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ σε άλλες καταγράφηκαν απαλλαγές ή παραγραφές αδικημάτων. Παράλληλα, είχαν γίνει αναφορές σε πρόσωπα που συνδέονταν με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η νεότερη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας βασίστηκε σε καταγγελίες και πληροφορίες και επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των λεγόμενων αχυρανθρώπων, των εταιρειών και του επιχειρηματικού συστήματος του βασικού κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν πρόσωπα που φέρονται να αναλάμβαναν πληρωμές προς τους αχυρανθρώπους, συγκεντρώνοντας παράλληλα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν να συμμετέχουν στις εταιρείες.

Η έρευνα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στις οικονομικές συναλλαγές, στους πραγματικούς ρόλους των εμπλεκομένων και στις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας του φερόμενου επιχειρηματικού δικτύου.